Yayınlanma: 30.05.2024 - 18:44

Güncelleme: 30.05.2024 - 18:44

Binlerce öğrencinin gireceği LGS sınavı için geri sayım sürüyor. Sınav saatler kala ilk kez geniş kapsamlı bir sınava katılacak olan öğrenciler sınav süresine ilişkin detayları araştırmaya başladı. Peki, Liselere Geçiş Sınavı 2024 saat kaçta? LGS sınav süresi ne kadar, kaç dakika?

LGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2024 LGS bu yıl 2 Haziran Pazar günü uygulanacak. LGS birinci oturumu 09.30’da, ikinci oturumu 11.30’da başlayacak. LGS sonuçları ise, 28 Haziran tarihinde erişime açılacak.

LGS 2024 SINAV SÜRESİ NE KADAR, KAÇ DAKİKA?

Sınavda birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak. Birinci oturumda, 8’inci sınıf Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yöneltilecektir.