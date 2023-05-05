Ödeme için kadro değil unvan yeterli
2019’da doçent unvanı alan ancak doçent kadrosuna atanmayan akademisyen H.Y., bu süreçte bu unvana göre ödeme yapılması isteğiyle başvuru yaptı. Üniversite ise aylık ve diğer hakların genel olarak atandıkları kadro derecesine göre belirlendiği gerekçesiyle istemi reddetti. Kayseri 2. İdare Mahkemesi, kararı iptal etti.
Öğretim elemanının doçent unvanı almış olmasının ve fiilen ders vermiş olmasının, doçentlere ödenen ek ders ücretinden yararlanması için yeterli olduğu, aynı durumun döner sermaye katkı payı ödenmesinde de geçerli olduğu belirtilen kararda, diğer ödemeler için de emekliliğe esas derecesinin en az 3. derece olması gerektiği aktarıldı.
Kararda, Doç. Dr. H.Y’nin doçent unvanını aldığı, emekliliğe esas derecesinin de 1. derece olduğu vurgulanarak, üniversitenin kararının hukuka aykırı olduğu aktarıldı ve özlük haklarının unvana göre sağlanması gerektiği vurgulandı.
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