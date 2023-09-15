OECD'den eğitim raporu: Türkiye 40 ülke arasında 38. sırada

Yayınlanma: 15.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 15.09.2023 - 03:00

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Genel Merkez Bütçesi içindeki oranı 2023 bütçe planlamasında yüzde 9.64’e gerilerken, milli gelirdeki oranı ise yüzde 2.3’te kaldı.

MEB’in bütçesinin durumu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) yeni yayımladığı rapora da yansıdı ve Türkiye üst orta eğitim (lise) harcamasında rapordaki 40 ülke arasında 38. sırada yer aldı.

OECD ortalamasına göre öğrenci başı harcama 11 bin 400 dolarken, Türkiye bu ortalamanın çok gerisinde kaldı. Türkiye, Kolombiya ve Meksika’nın yıllık harcaması 5 bin doların altında gösterilirken Lüksemburg’un öğrenci başına 25 bin dolar harcaması dikkat çekti.

‘EN DÜŞÜK BÜTÇE’

Raporu Cumhuriyet’e değerlendiren eğitimci Nurcan Korkmaz, “En düşük bütçe eğitimin. Kamusal eğitime gerekli yatırım yapılmıyor. Çünkü bakanlık bütçesinin en büyük kesimini personel giderlerine aktarıyor. Dolayısıyla kamusal eğitimde yük velinin sırtına yükleniyor” dedi.

Eğitim yatırımlarının yüzde 80 ila 90 arasında veliler tarafından karşılandığını aktaran Korkmaz, “Bu raporda Türkiye en son sıralardayken, başka bir araştırmada ‘velilerin eğitime en fazla harcama yapan ülkelerden biri’ olarak gösteriliyor” ifadelerini kullandı.

Korkmaz, “Milli eğitim sistemimiz ucuz işçi yetiştirmek ve dinci bir müfredat üzerine kurulu. Haliyle bu rapordaki sonuca şaşırmamak gerekir” diye konuştu.

