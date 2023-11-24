Öğretmeni ezdiler: Eğitimciler 24 Kasım'a gelecekten umutsuz ve ekonomik sıkıntılarla giriyor!
Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü... İktidarın uyguladığı yanlış eğitim politikaları nedeniyle, Türkiye geleceğinin mimarı olan öğretmenler kendi geleceklerinden umutsuz. Eğitim İş anketine katılan her dört eğitimciden biri geçinebilmek için ek iş yaptığını, yüzde 65.7’si borçlu olduğunu söyledi. Öğretmenlerin yüzde 72.4’ü geçinemediği için yakınlarından maddi yardım alıyor. Her iki kişiden biri dışarıda yemeğe gidemiyor. 10 öğretmenden 9’u tatil yapamıyor. Katılımcıların yüzde 83’ü ise düşük maaş nedeniyle saygınlıklarının azalmasından yakınıyor.
Eğitim İş Sendikası’nın yaptığı anketle eğitimcilerin ekonomik, mesleki ve sosyal durumları gözler önüne serildi.
Ankete yüzde 51’i kadın, yüzde 49’u erkek olmak üzere toplam 4 bin 516 kişi katıldı. Anketin sonuçlarına göre, öğretmenlerin yüzde 23.9’u geçinebilmek için ek iş yapıyor, yüzde 65.7’sinin esnafa borcu var, yüzde 56.2’si kredi kartlarının ancak asgari ödeme miktarını ödedikleri için maaş hesaplarında sürekli eksiye düşüyor, yüzde 72.4’ü geçinemedikleri için yakınlarından ya da arkadaşlarından maddi yardım alıyor.
Katılımcıların yüzde 54.2’si ailece dışarıda yemeğe bile gidemediğini, yüzde 90.5’i tatil yapamadığını, yüzde 63.3’ü elde ettiği maddi gelirle öğrencilerine örnek olabilecek şekilde giyinemediğini söylemiş.
SAYGINLIK AZALIYOR
Anketteki diğer tespitler şöyle:
- Öğretmenlerin yüzde 83.3’üne göre maaşların çok düşük olması nedeniyle toplumdaki saygınlık giderek azalıyor.
- Maaş mesleki ve kişisel gelişim için harcama yapmaya yetmiyor. Kültürel, sosyal etkinliklere katılmak imkânsız.
- Öğretmenler, tatile çıkmadan, ailesini ve çocuklarını sinemaya, tiyatroya götürmeden, kitap alamadan yaşamak, geçinmek zorunda bırakıldıklarını belirtiyor.
- Ankete katılanlardan yüzde 86.2’si maaşlarının yetersizliğinden dolayı haftada bir kez bile ailece dışarıda yemek yemeğe gidemediklerini belirtmiş.
SİYASİ BASKI YAPILIYOR
- Öğretmenler gelecek kaygısı içinde ve gelecekten ümitsiz.
- Yüzde 90.3’üne göre, okullardaki eğitimin niteliği gün geçtikçe azalıyor.
- Yüzde 50.9’u yükselmede liyakat esasının yer almadığını söylemiş.
- Yaklaşık yüzde 65’ine göre okul yöneticileri tarafından siyasi baskı yapılıyor.
- Yüzde 60’ı görevden alınma korkusu içinde yaşıyor.
- Yüzde 90’dan fazlası çalıştıkları yerde şiddet olaylarının artması nedeniyle kendilerini güvende hissetmiyor.
MESLEĞİ BIRAKIRIM
- Katılımcıların yüzde 94.6’sı aldıkları maaşın yeterli olmadığını belirtmiş.
- Öğretmenlerin yüzde 84’üne göre alınan maaş, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamaya yetmiyor.
- Ankete katılanların yüzde 50.7’si kazancı daha yüksek olan bir iş bulduklarında iş değişikliği yapacaklarını, mesleklerini bırakacaklarını belirtmiş.
- Katılımcıların yüzde 50.3’ü gelirlerinin yetersizliğinden dolayı psikolojik sorunlar yaşadığını söylemiş.
- Yüzde 96.9’u son bir yılda yaşanan fiyat artışının çok yüksek olduğunu ve bunun da bütçelerini büyük oranda etkilediğini belirtmiş.
- Anketi cevaplayan 4 bin 508 kişinin yüzde 90.5’i yılda bir kez bile otel tatili yapamadıklarını belirtmişlerdir.
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