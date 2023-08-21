Okula başlama maliyeti yüzde 126'ya çıktı!

Yayınlanma: 21.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 21.08.2023 - 03:55

Eğitim-İş Bursa Şubesi’nin araştırmasına göre okula başlama maliyeti önceki yıla oranla büyük yükseliş gösterdi. Okul öncesinde geçen yıl 7 bin 626 TL olan eğitim maliyeti bu yıl 17 bin 234 TL’ye çıktı. İlkokulda ise geçen 12 bin 500 TL olan eğitim maliyeti bu yıl 28 bin 295 TL’ye yükseldi. Ortaokulda 13 bin 304 TL olan okula başlama maliyeti, 30 bin 6 TL’ye, lisede 13 bin 717 TL olan okula başlama maliyeti 31 bin TL’ye yükseldi.

Velilerin yaşadığı sorunlara ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Başkanı Ömer Yılmaz okul masraflarına gelen yaklaşık yüzde 126’lık zamla birlikte velilerin ekonomik olarak zorlanacağını ifade ederek “Birçok veli yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle çocuklarını okullardan almak zorunda kalıyor. Milyonlarca çocuk eğitimden uzaklaşmak zorunda kalıyor” dedi.

‘BAĞIŞ ADI ALTINDA ÜCRET ALINIYOR’

Çocuklarını okullara kayıt ettirirken velilerden ücret alınmasına tepki gösteren Yılmaz, “İstanbul’da okul kayıt sürecinde velilerden 100-120 bin liraya kadar para isteniyor. Eğitimin kamusal alanda ücretsiz olması gerekirken okullar kendi bütçelerinin açıklarını velilerden aldıkları kayıt ücretleriyle kapatmaya çalışıyor. Her ne kadar buna yasak deseler de bu uygulama devam ediyor” dedi.

Velileri ekonomik olarak zorlayan kalemlerden birinin de ek kaynak kitaplar olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Ek kaynak kitaplar için 15 bin liraya varan masraflardan bahsediliyor” diye konuştu.