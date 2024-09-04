Okullarda telefon yasak mı? Cep telefonuyla okula gitmek yasak mı?

9 Eylül 2024 yılında başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılında en fazla merak edilen konulardan biri de okullara telefon yasak mı olacak sorusu oldu. Peki, Okullarda telefon yasak mı? Cep telefonuyla okula gitmek yasak mı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.09.2024 - 17:34
Okullarda telefon yasak mı? Cep telefonuyla okula gitmek yasak mı?
Abone Ol google-news

2024-2025 Eğitim yılı için geri sayım başladı. İlkokul, ortaokul, liseler 9 Eylül'de okula başlıyor. Sınıfları dolduracak öğrenciler için en büyük sorunlardan biri de okulda telefon kullanıp kullanmayacakları oldu. Peki, Okullarda telefon yasak mı? Cep telefonuyla okula gitmek yasak mı?

OKULLARDA CEP TELEFONU YASAKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim öğretim yılı için okullarda telefon kullanımı konusunda yeni bir genelge yayınladı. Genelgede, öğrencilerin dikkatini dağıttığı ve eğitim öğretim sürecini olumsuz etkilediği için telefon kullanımına yasak getirildiği belirtildi. MEB’in 2023-2024 eğitim öğretim yılında getirdiği düzenlemeyle sınıf içinde cep telefonu başta olmak üzere bilişim araçları bulundurmak artık yasak.


okul haberleri cep telefonu haberleri Yasak haberleri

İlgili Haberler

İstanbul Valisi Gül'den 'boşaltılan okullar' açıklaması: Bazılarının proje, bazılarının da ihale süreci devam ediyor

İstanbul Valisi Gül'den 'boşaltılan okullar' açıklaması: Bazılarının proje, bazılarının da ihale süreci devam ediyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden okul kıyafeti ve kırtasiye desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden okul kıyafeti ve kırtasiye desteği
Bursa'da okul servis fiyatlarına zam

Bursa'da okul servis fiyatlarına zam
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler