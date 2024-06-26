Ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor? 2024-2025 eğitim dönemi okul kayıt tarihleri ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmenle eğitim ve öğretim yılı sona erdi. Yakın zaman önce tatilin başlamasının ardından şimdiden gelecek eğitim yılına dair araştırmalar başladı. Peki, Ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor? 2024-2025 eğitim dönemi okul kayıt tarihleri ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Öğrenciler, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için 9 Eylül 2024'te ders başı yapacak. Peki, Ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor? 2024-2025 eğitim dönemi okul kayıt tarihleri ne zaman?
2024-2025 ORTAOKUL KAYITLARI NE ZAMAN?
2024-2025 eğitim öğretim yılında ilk ve ortaokula başlayacak öğrencilerin adrese dayalı kayıtlarının MEB Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce yapılacağı tahmin ediliyor. Geçen yıllarda ilkokul birinci sınıf kayıtları, herhangi bir başvuru olmaksızın MERNİS adres bilgileri uyarınca gerçekleştirilmişti.
5. sınıfa yerleştirilen öğrenciler için velilere "ortaokul, imam hatip ortaokulu ve özel ortaokul" tercih hakkı sunulmuştu. Kayıt sürecinin geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Temmuz ayında başlaması bekleniyor.
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