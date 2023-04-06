Özel anaokulu fiyatları 350 bin TL'ye kadar tırmandı!

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 04:00

Özel okulların özellikle anasınıflarının 2023-2024 ücretleri akıl almaz rakamlara ulaştı. Bir özel okulda üç yaş grubu için istenen yıllık ücret 341 bin 583 TL. Çocuk dört ya da beş yaşındaysa okul biraz daha “insaflı” bir rakam isteyerek ödeme 309 bine düşüyor. Bu okulun 1. sınıfları için istenen ücret ise üç yaş çocuklara uygulanan rakamla aynı. Üç yaşta başlanan “özel okul serüveni”nin liseden mezun olunmasıyla tamamlandığı düşünüldüğünde okullara ödenen ücretler, bugünkü rakamlarla toplam 4-5 milyon TL’yi geçiyor.

Anne-babalar, okul öncesi eğitim yaşına gelen çocukları için okul ararken, kendilerinden istenen rakamlarla neye uğradıklarını şaşırıyor. Okulların bazısı 200 bin TL istiyor, bazısı 300 bin TL. Bu rakamlara öğle yemeği dahil ediliyor ama kitap, kırtasiye ve servis ücretleri ayrıca ödeniyor. Üç yaşındaki bir çocuğa nasıl bir eğitim veriliyor, nasıl bir ortam sunuluyor da yıllık 300-350 bin TL isteniyor? sorusunun yanıtı ise yok.

AİLELER ÇARESİZ

Eğitim görmesi gereken çocuklar, ailelerinin özel okul öncesi masraflarını karşılayamadığı ya da az sayıdaki devlet anaokullarına gidemedikleri için evde büyükanneler ya da bakıcılarla kalıyor.

Dört yaşındaki çocuğuna özel okul arayan bir veli, istenen rakamlar nedeniyle okulöncesi eğitimden şimdilik vazgeçtiğini belirterek, “Karı koca çalışıyoruz ama okulların istedikleri ücreti ödememize imkân yok. Okul okul dolaştık, en düşüğü 160 bin TL idi. Servisi, gezisi, elbisesi vb. derken 200 bin TL olacak. Bu fırsatçılıktır. Devletin artık buna ‘dur’ demesi gerekir” ifadelerini kullandı.

Çocuğunun okulöncesi eğitim almasını istediğini ancak okul bulamadığı söyleyen bir başka veli de şunları kaydetti:

“Devlet anaokulu sayısı çok yetersiz. Her mahallede bulunması gerekirken yok! Devlet bizi özel okullara mecbur bırakıyor. Bu yıla kadar zor da olsa ödeyebiliyorduk ama şimdi öğrenci bulamayan okulların ücreti bile 100 bini geçti.”

YILMAZ: YOKSULLAŞMA GELECEKLERİNİ ÇALIYOR



Öğrenci Veli Derneği Genel Başkanı Ömer Yılmaz, özel okul ücretlerindeki artışın yaşanan ekonomik krizin ne denli derinleştiğinin göstergesi olduğunu söyleyerek “Özel anaokulları, özel ilkokul, özel ortaokul, özel lise ve üniversitelerin açıkladıkları eğitim ücretleri artık ödenecek gibi değil” dedi.

Devletin özellikle eğitim ve sağlıktaki özelleştirme politikalarının sonuçlarının yaşandığına dikkat çeken Yılmaz, şunları söyledi:

“Okuluna aç giden öğrenciler, okul ücretini ödeyemediği için çocuğunu okuldan alan veliler yoksullukta eşitlenmiştir. Fütursuzca açılan bu özel okullar kamulaştırılarak kamusal hizmet vermelidir. Yoksullaşmanın en önemli etkisini çocuklarımızın yaşadığını yıllardır anlatıyoruz. Çocuklarımızın geleceğini kaybetme lüksümüz yoktur.”