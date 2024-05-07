Yayınlanma: 07.05.2024 - 15:43

Güncelleme: 07.05.2024 - 15:43

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), ilkbahar dönemi sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinde açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 24 Mart'ta uygulanan 2024-YDS/1'e ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. Tüm gözler şimdi bu yılki ikinci YDS oturumunda olacak. Peki, YDS/2 ne zaman? YDS/2 başvuruları ne zaman?

YDS/2 SINAVI NE ZAMAN?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın bu yılki ikinci oturumu, 3 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

YDS/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimine göre YDS 2 başvuruları; 17-25 Eylül 2024 tarihleri arasında alınacak.