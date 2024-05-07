YDS/2 ne zaman? YDS/2 başvuruları ne zaman?
2024'ün ilk YDS oturumuna ait sonuçların açıklanmasıyla istedikleri puanı elde edemeyen ya da yeniden puan almak isteyen adaylar, bu yılki ikinci oturumun başvuru ve sınav tarihini sorgulamaya başladı. Peki, YDS/2 ne zaman? YDS/2 başvuruları ne zaman?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), ilkbahar dönemi sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinde açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 24 Mart'ta uygulanan 2024-YDS/1'e ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. Tüm gözler şimdi bu yılki ikinci YDS oturumunda olacak. Peki, YDS/2 ne zaman? YDS/2 başvuruları ne zaman?
YDS/2 SINAVI NE ZAMAN?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın bu yılki ikinci oturumu, 3 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.
YDS/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM sınav takvimine göre YDS 2 başvuruları; 17-25 Eylül 2024 tarihleri arasında alınacak.
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