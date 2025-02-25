2024’te ortalama tazminat kaskoda yüzde 61, zorunlu trafikte yüzde 50 arttı: 4.3 milyon dosya ödendi

Yayınlanma: 25.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 25.02.2025 - 04:00

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) yeni yayımladığı “Motorlu Taşıtlar Sigorta İstatistikleri, 2024” raporu, özellikle enflasyonist ortam ve parça maliyetlerinin zorunlu trafik ve kasko kapsamındaki hasar tazminatı ödemelerini artırmaya devam ettiğini gösterdi.

Rapora göre 2024’te, 2023 yılına kıyasla zorunlu trafik sigortasında tazminat, konu dosya sayısı yüzde 33.4 artarak 2 milyon 889 bin 321 adet oldu. Toplam ödeme ise yüzde 100.2 yükselerek 91 milyar 71 milyon lirayı buldu.

Dosya başına ortalama ödeme tutarı da yüzde 50 artarak 31 bin 520 liraya çıktı. Taşıt türüne göre en çok ödeme yüzde 102.7 artışla 51 milyar lirayla “otomobil”e yapıldı. Dosya sayısı yüzde 30.7 artışla 1 milyon 598 bin 128 adet olurken ortalama ödeme yüzde 55 artışla 31 bin 940 lira. En yüksek ortalama ödeme ise yüzde 54.9 artışla 51 bin 713 liraya çıkan “otobüs (sürücü dahil 31 ve üstü koltuk)” oldu.

“RÖMORK” ZİRVEDE

Kasko sigortası kapsamında ise dosya sayısı yüzde 10.1 artışla 1 milyon 443 bin 471 adet, toplam ödeme de yüzde 77.3 artışla 61 milyar 757 milyon liraya yükseldi. Buna göre dosya başına yapılan ortalama ödeme tutarı yüzde 61 artışla 42 bin 784 lira olarak hesaplandı.

Taşıt türüne göre en çok ödeme yüzde 84.1 artış ve 43.6 milyar lira ile yine “otomobil” için yapıldı. Bu taşıtta dosya sayısı yüzde 13.4 artışla 1 milyon 80 bin 117 adet olurken ortalama ödeme de yüzde 62.4 artışla 40 bin 369 liraya çıktı. Bu branşta dosya başına en yüksek ortalama ödeme ise yüzde 47 artışla 130 bin 797 liraya yükselen “römork” için yapıldı.