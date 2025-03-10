‘2025 yılı zor geçecek ama bilanço yatırım yap diyor’

Yayınlanma: 10.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 10.03.2025 - 04:00

Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, 2024’te 78.3 milyar TL yatırım yaptıklarını açıklayarak “2025 zor bir yıl olacak ama bilançomuz yatırım yap diyor” dedi.

Sabancı’nın bugün 10 milyar dolar seviyesinde net aktif değere sahip olduğunu bu rakamı büyüme adımlarıyla 2029’da 20 milyar dolara ulaştıracaklarını anlatan Alper, 2024 performansını ve globalleşme adımlarını son küresel yatırımın yapıldığı İrlanda’da anlattı. Enflasyondevalüasyon farkı, enerji sektöründe atılan enflasyonla mücadele adımları gibi sınırlayıcı etkenlere karşın 2024’te geçen yıl konulan hedeflere kararlı şekilde ilerlediklerini belirten Alper, şu açıklamaları yaptı: