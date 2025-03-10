‘2025 yılı zor geçecek ama bilanço yatırım yap diyor’
Türkiye’nin en büyük sanayi ve finans kurumlarından Sabancı 100. yılını kutluyor. İkinci yüzyılına “Dünyanın Sabancısı” hedefiyle başlayan grup, küresel yatırımlarına hız verecek.
Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, 2024’te 78.3 milyar TL yatırım yaptıklarını açıklayarak “2025 zor bir yıl olacak ama bilançomuz yatırım yap diyor” dedi.
Sabancı’nın bugün 10 milyar dolar seviyesinde net aktif değere sahip olduğunu bu rakamı büyüme adımlarıyla 2029’da 20 milyar dolara ulaştıracaklarını anlatan Alper, 2024 performansını ve globalleşme adımlarını son küresel yatırımın yapıldığı İrlanda’da anlattı. Enflasyondevalüasyon farkı, enerji sektöründe atılan enflasyonla mücadele adımları gibi sınırlayıcı etkenlere karşın 2024’te geçen yıl konulan hedeflere kararlı şekilde ilerlediklerini belirten Alper, şu açıklamaları yaptı:
- 2025’in de zor bir yıl olacağını biliyoruz. Öngörülebilirliğin artması ve faaliyet ortamının iyileşmesi için her alanda normalleşme sürecinin kararlı şekilde devam ettirilmesi önemli.
- Biz bir yatırım döneminin içindeyiz. Bunu söyleyebilmemizi sağlayan, çok güçlü bir bilançomuz var. Diğer yandan, önemli bir nakit pozisyonuna sahibiz.
- 2024 sonu itibarıyla, nakit pozisyonumuz 12.4 milyar TL. Sakıp Sabancı’nın dediği gibi ‘Yatırım yap’ diyen bir bilançomuz var. Banka dışı yatırım harcamalarımızın toplam gelirlerimize oranını 5 yıl önceye göre neredeyse iki kat artışla yüzde 13.5’e çıkardık. 2029’da yüzde 15-20 aralığına çıkarmayı hedefliyoruz. Aynı dönemde Sabancı hissesi neredeyse yüzde 950 oranında değerlenmiş. Ki biz hâlâ ciddi oranda iskontomuz olduğunu düşünüyoruz.
- Bununla birlikte, BIST30 2023- 2024 arası 1 yılda yüzde 35 artarken bizim hissemiz bunun neredeyse iki katı oranında yani yüzde 69 değerlenmiş.
Etiketler: #Cenk Alper #sabancı holding
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