5 milyar dolarlık mevduat Merkez Bankası hesaplarına girdi

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 17:23

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 17:26

Suudi Arabistan Kalkınma Fonu'nun, Merkez Bankası'na (TCMB) yatıracağını açıkladığı 5 milyar dolarlık mevduat dün itibarıyla TCMB hesaplarına girdi.

Bankacılık kaynakları 5 milyar dolarlık girişi bugün yayımlanan 13 Mart tarihli bilanço verilerinden görebiliyorlar. TCMB ise konuya ilişkin bir yorum yapmadı.

GÖRÜŞMELERE ARALIK AYINDA BAŞLAMIŞTI

TCMB'ye 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması konusunda anlaşma Suudi Arabistan Turizm Bakanı ve Suudi Arabistan Kalkınma Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Al Khateeb ile TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu arasında ay başında imzalanmıştı.

Suudi Arabistan ilgililerinden yapılan açıklamada, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El-Suud ve Veliahtı Prens Muhammed bin Salman El-Suud'un kararıyla ilgili adımın atıldığı belirtilmişti.

İki ülke mevduat için görüşmelere Aralık ayında başlamışlardı.

İki ülke, 2011'de Arap yarımadasındaki "Arap Baharı" eylemlerinde Ankara'nın yerel rejimlerin tehdit olarak gördüğü politik İslamcı gruplara destek vermesinin ardından ters düşmüştü.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından iki ülke arasındaki gerilim sert şekilde yükselmiş, Suudi şirketler ve işyerleri Türk mallarına gayriresmi boykot uygulamaya başlamıştı.

Erdoğan'ın geçen yılki Suudi Arabistan ziyaretinin ardından veliaht prens Muhammed bin Salman da Haziran'da Ankara'yı ziyaret etmiş; iki ülkenin liderleri ticaret, uçuş ve televizyondaki dizi yayınlarına yönelik sınırlamaları kaldırdıklarını açıklamıştı.

TCMB'nin Çin ile 6 milyar dolar, Katar ile 15 milyar dolar, Birleşik Arap Emirlikleri ile yaklaşık 5 milyar dolar ve Güney Kore ile de 2 milyar dolar olmak üzere toplam 28 milyar dolar karşılığı swap anlaşması bulunuyor. Bankacıların hesaplamalarına göre, swapların 23-24 milyar doları halihazırda rezervlerde bulunuyor. Suudi Arabistan ile bugüne kadar swap ya da depo/mevduat ilişkisi ise bulunmuyordu.

MERKEZ BANKASI DÖVİZ CİNSİ OLAN MEVDUAT DEPO HESAPLARINI TERCİH EDİYOR

TCMB son dönemde yerel para birimi ile olan swap anlaşmaları yerine döviz cinsi olan mevduat depo hesaplarını daha çok tercih ediyor.

Suudi Arabistan Kalkınma Fonu'nun mevduatının da hesaplara girmesiyle mevduat/depo olarak TCMB rezervlerinde bulunan toplam tutar 8 milyar dolara yükselmiş oldu.

Azeri Socar'ın TCMB'de 1 milyar Euro tutarında mevduat/depo hesabı bulunurken, hangi merkez bankası olduğu açıklanmayan yaklaşık 2 milyar dolar mevduat/depo hesabı daha bulunuyor. Erdoğan bu giriş sonrası "dost" ülkelerin Türkiyeyi desteklediğini söylemişti.

TCMB'nin depremin ardında geçen dört haftada toplam brüt rezervleri 9.3 milyar dolar gerilemişti. Bankacılar beşinci hafta olan geçen hafta ise toplam rezervlerde 500 milyon doların biraz altında düşüş hesaplıyorlar.