500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Ekonomik dalgalanmaların sürdüğü bir ortamda risksiz getiri arayışında olan yurttaşlar, birikimlerini değerlendirmek için en avantajlı seçenekleri araştırmayı sürdürüyor.
Özellikle 500 bin TL gibi hacimli tasarruflar için bankaların sunduğu 32 günlük vadeli hesap getirileri, ek gelir yaratmada belirleyici bir rol oynuyor.
Bankacılık sektöründeki pazar payı rekabeti ise doğrudan faiz oranlarına yansıyarak tasarruf sahiplerine farklı alternatifler sunuyor.
BRÜT ORANLAR İle NET KAZANÇLAR ARASINDAKİ FARKLAR DİKKAT ÇEKİYOR
Bankaların kampanya dönemlerinde sunduğu brüt faiz oranları ile vade sonunda elde edilen net kazançlar arasında ciddi farklar bulunuyor.
Günlük vadeli hesaplarda ilan edilen yüksek brüt faiz oranları, vadesiz hesapta tutulması zorunlu olan ve faiz işletilmeyen alt limitler nedeniyle beklenen net getiriyi sağlamayabiliyor.
Bu tablo, kâğıt üzerinde daha düşük faiz oranına sahip standart bir vadeli hesabın, çok yüksek faiz oranına sahip bir günlük hesaptan binlerce lira daha fazla net getiri yaratmasına yol açıyor.
Bu noktada finans uzmanları, yatırım tercihi yapılırken sadece brüt yüzdelik oranların değil, vade sonunda kasaya girecek net kazanç tutarının dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.
BANKA BANKA 500 BİN TL MEVDUAT FAİZ GETİRİLERİ LİSTESİ
ZİRAAT KATILIM
Kâr Payı Oranı: Yüzde 36
Net Kazanç: 10.598 TL
Vade Sonu Bakiye: 510.598 TL
ZİRAAT DİNAMİK
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 11.573 TL
Vade Sonu Bakiye: 511.573 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 35
Net Kazanç: 12.658 TL
Vade Sonu Bakiye: 512.658 TL
ENPARA
Faiz Oranı: Yüzde 36
Net Kazanç: 13.019 TL
Vade Sonu Bakiye: 513.019 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 13.557 TL
Vade Sonu Bakiye: 513.557 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: Yüzde 42,5
Net Kazanç: 13.729 TL
Vade Sonu Bakiye: 513.729 TL
ING BANK
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 13.736 TL
Vade Sonu Bakiye: 513.736 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 38
Net Kazanç: 13.742 TL
Vade Sonu Bakiye: 513.742 TL
TEB
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 13.873 TL
Vade Sonu Bakiye: 513.873 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 13.873 TL
Vade Sonu Bakiye: 513.873 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 13.898 TL
Vade Sonu Bakiye: 513.898 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 38,5
Net Kazanç: 13.923 TL
Vade Sonu Bakiye: 513.923 TL
ODEA
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 14.090 TL
Vade Sonu Bakiye: 514.090 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 39
Net Kazanç: 14.104 TL
Vade Sonu Bakiye: 514.104 TL
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 39,5
Net Kazanç: 14.285 TL
Vade Sonu Bakiye: 514.285 TL
ANADOLUBANK
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 14.371 TL
Vade Sonu Bakiye: 514.371 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 14.384 TL
Vade Sonu Bakiye: 514.384 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 14.408 TL
Vade Sonu Bakiye: 514.408 TL
VAKIF KATILIM
Kâr Payı Oranı: Yüzde 39,5
Net Kazanç: 14.484 TL
Vade Sonu Bakiye: 514.484 TL
GETİRFİNANS
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 14.880 TL
Vade Sonu Bakiye: 514.880 TL
TÜRK TİCARET BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 45,25
Net Kazanç: 14.964 TL
Vade Sonu Bakiye: 514.964 TL
HAYAT FİNANS
Kâr Payı Oranı: Yüzde 41,49
Net Kazanç: 15.005 TL
Vade Sonu Bakiye: 515.005 TL
TÜRKİYE FİNANS
Kâr Payı Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 15.685 TL
Vade Sonu Bakiye: 515.685 TL
MEVDUAT HESAPLARINDA YASAL KESİNTİLER VE DİJİTAL AVANTAJLAR
Vadeli mevduat hesaplarında getiri hesaplaması yapılırken yasal kesintiler temel bir unsur olarak öne çıkıyor. Açıklanan tüm kazanç tutarları, gelir vergisi stopaj kesintileri düşülerek hesaplanmış 32 günlük net rakamları ifade ediyor.
Diğer yandan bankacılık sektöründeki dijitalleşme adımları faiz oranlarına da yansıyor. Birçok banka, fiziki şubeler üzerinden açılan hesaplara kıyasla mobil ve internet bankacılığı gibi dijital kanallar aracılığıyla açılan vadeli hesaplara ek faiz avantajları sunuyor.
Getirilerini maksimize etmeyi hedefleyen yurttaşların, farklı bankaların dijital kanallardaki oranlarını karşılaştırması tavsiye ediliyor.