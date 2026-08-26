500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Ekonomik dalgalanmaların sürdüğü bir ortamda risksiz getiri arayışında olan yurttaşlar, birikimlerini değerlendirmek için en avantajlı seçenekleri araştırmayı sürdürüyor.

Özellikle 500 bin TL gibi hacimli tasarruflar için bankaların sunduğu 32 günlük vadeli hesap getirileri, ek gelir yaratmada belirleyici bir rol oynuyor.

Bankacılık sektöründeki pazar payı rekabeti ise doğrudan faiz oranlarına yansıyarak tasarruf sahiplerine farklı alternatifler sunuyor.

BRÜT ORANLAR İle NET KAZANÇLAR ARASINDAKİ FARKLAR DİKKAT ÇEKİYOR Bankaların kampanya dönemlerinde sunduğu brüt faiz oranları ile vade sonunda elde edilen net kazançlar arasında ciddi farklar bulunuyor.

Günlük vadeli hesaplarda ilan edilen yüksek brüt faiz oranları, vadesiz hesapta tutulması zorunlu olan ve faiz işletilmeyen alt limitler nedeniyle beklenen net getiriyi sağlamayabiliyor.

Bu tablo, kâğıt üzerinde daha düşük faiz oranına sahip standart bir vadeli hesabın, çok yüksek faiz oranına sahip bir günlük hesaptan binlerce lira daha fazla net getiri yaratmasına yol açıyor.

Bu noktada finans uzmanları, yatırım tercihi yapılırken sadece brüt yüzdelik oranların değil, vade sonunda kasaya girecek net kazanç tutarının dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

BANKA BANKA 500 BİN TL MEVDUAT FAİZ GETİRİLERİ LİSTESİ

ZİRAAT KATILIM Kâr Payı Oranı: Yüzde 36 Net Kazanç: 10.598 TL Vade Sonu Bakiye: 510.598 TL

ZİRAAT DİNAMİK Faiz Oranı: Yüzde 45 Net Kazanç: 11.573 TL Vade Sonu Bakiye: 511.573 TL

HALKBANK Faiz Oranı: Yüzde 35 Net Kazanç: 12.658 TL Vade Sonu Bakiye: 512.658 TL

ENPARA Faiz Oranı: Yüzde 36 Net Kazanç: 13.019 TL Vade Sonu Bakiye: 513.019 TL

ON DİJİTAL BANKACILIK Faiz Oranı: Yüzde 45 Net Kazanç: 13.557 TL Vade Sonu Bakiye: 513.557 TL

YAPI KREDİ Faiz Oranı: Yüzde 42,5 Net Kazanç: 13.729 TL Vade Sonu Bakiye: 513.729 TL

ING BANK Faiz Oranı: Yüzde 44 Net Kazanç: 13.736 TL Vade Sonu Bakiye: 513.736 TL

ZİRAAT BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 38 Net Kazanç: 13.742 TL Vade Sonu Bakiye: 513.742 TL

TEB Faiz Oranı: Yüzde 42 Net Kazanç: 13.873 TL Vade Sonu Bakiye: 513.873 TL

CEPTETEB Faiz Oranı: Yüzde 42 Net Kazanç: 13.873 TL Vade Sonu Bakiye: 513.873 TL

DENİZBANK Faiz Oranı: Yüzde 44 Net Kazanç: 13.898 TL Vade Sonu Bakiye: 513.898 TL

İŞ BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 38,5 Net Kazanç: 13.923 TL Vade Sonu Bakiye: 513.923 TL

ODEA Faiz Oranı: Yüzde 45 Net Kazanç: 14.090 TL Vade Sonu Bakiye: 514.090 TL

GARANTİ BBVA Faiz Oranı: Yüzde 39 Net Kazanç: 14.104 TL Vade Sonu Bakiye: 514.104 TL

AKBANK Faiz Oranı: Yüzde 39,5 Net Kazanç: 14.285 TL Vade Sonu Bakiye: 514.285 TL

ANADOLUBANK Faiz Oranı: Yüzde 46 Net Kazanç: 14.371 TL Vade Sonu Bakiye: 514.371 TL

FİBABANKA Faiz Oranı: Yüzde 45 Net Kazanç: 14.384 TL Vade Sonu Bakiye: 514.384 TL

ALTERNATİF BANK Faiz Oranı: Yüzde 46 Net Kazanç: 14.408 TL Vade Sonu Bakiye: 514.408 TL

VAKIF KATILIM Kâr Payı Oranı: Yüzde 39,5 Net Kazanç: 14.484 TL Vade Sonu Bakiye: 514.484 TL

GETİRFİNANS Faiz Oranı: Yüzde 45 Net Kazanç: 14.880 TL Vade Sonu Bakiye: 514.880 TL

TÜRK TİCARET BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 45,25 Net Kazanç: 14.964 TL Vade Sonu Bakiye: 514.964 TL

HAYAT FİNANS Kâr Payı Oranı: Yüzde 41,49 Net Kazanç: 15.005 TL Vade Sonu Bakiye: 515.005 TL

TÜRKİYE FİNANS Kâr Payı Oranı: Yüzde 46 Net Kazanç: 15.685 TL Vade Sonu Bakiye: 515.685 TL

MEVDUAT HESAPLARINDA YASAL KESİNTİLER VE DİJİTAL AVANTAJLAR Vadeli mevduat hesaplarında getiri hesaplaması yapılırken yasal kesintiler temel bir unsur olarak öne çıkıyor. Açıklanan tüm kazanç tutarları, gelir vergisi stopaj kesintileri düşülerek hesaplanmış 32 günlük net rakamları ifade ediyor.

Diğer yandan bankacılık sektöründeki dijitalleşme adımları faiz oranlarına da yansıyor. Birçok banka, fiziki şubeler üzerinden açılan hesaplara kıyasla mobil ve internet bankacılığı gibi dijital kanallar aracılığıyla açılan vadeli hesaplara ek faiz avantajları sunuyor.