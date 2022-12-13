ABD enflasyonu sonrası piyasalarda ralli: Gram altın rekor tazeledi
ABD'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0.1 ile tahminlerin altında kaldı. Yıllık artış yüzde 7.1 oldu. Verinin ardından dolar endeksi yüzde 1 düştü, Euro/ Dolar paritesi 1.06'nın üzerine çıktı. Spot piyasalarda gram altın ise 1.084 TL ile rekor seviyesini yeniledi.
ABD'de kasım ayı enflasyon verisi sonrası spot piyasada altının onsu 1.813 doları test etti. Altının onsu işlem gününe 1.781 dolardan başlamıştı.
Küresel piyasalarda altının değerlenmesi gram altının rekor test etmesine de yol açtı. Ons altın ve Dolar/TL kuru üzerinden yapılan hesaplamaya göre gram altın 1.084 ile rekor tazeledi. Rekoru görmesinin ardından gram altında fiyatlama 1.080 seviyesine oturdu.
Dolar endeksi yüzde 1 düştü. Euro dolar paritesi 1.06'nın üzerine çıktı.
Fed'in bu yıl gerçekleştirdiği agresif sıkılaştırma turu, spot altının mart ayında gördüğü zirvesinden yaklaşık yüzde 14 düşmesinde ana etkenlerden biri olmuştu. Yine de değerli metal, Fed'den gelen daha az şahin söylemle Kasım başından beri yükseliş eğilimi gösteriyor.
ABD’de tüketici fiyatları kasımda aylık yüzde 0.1, yıllık yüzde 7.1 artarken iki gösterge de beklentilerin altında kaldı.
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