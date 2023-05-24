ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'dan nakit uyarısı
ABD'de borç limitine ilişkin kritik görüşmeden somut bir sonuç çıkmazken, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, bakanlığın ‘yeterli nakdinin’ haziran başında bitebileceği uyarısında bulundu.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen mevcut durumda bakanlığının haziran başı itibarıyla yeterli nakdinin kalmaması ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi ve 1 Haziran’dan önce borç tavanı konusunda anlaşma sağlanması yönündeki çağrısını yineledi.
Pazartesi günü milletvekillerine mektup gönderen Yellen, “Kongre, haziran ayı başlarında ve potansiyel olarak 1 Haziran’a kadar borç limitini yükseltmek veya askıya almak için harekete geçmezse, Hazine’nin artık hükümetin yükümlülüklerini yerine getirememe ihtimalinin yüksek olduğunu tahmin ettiğimizi belirtmek için yazıyorum” ifadelerini kullandı.
Yellen geçen haftaki açıklamasında Hazine’nin özel muhasebe önlemlerini kullanarak haziran başına kadar borç tavanını aşmadan yükümlülüklerini yerine getirebileceğini öngörmüştü.
Goldman Sachs Group Inc. ekonomistleri Hazine’nin nakit seviyelerinin 8 veya 9 Haziran’da kritik bir eşiğe ulaşacağını tahmin ettiler. Ekonomistlerin raporunda temerrüdün bu tarihlerden itibaren her an gerçekleşebileceğini öngörüldü.
Pazartesi günü ABD Başkanı Joe Biden, Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile görüştü. Daha sonra iki isim de görüşmenin verimli geçtiğini belirtti.
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