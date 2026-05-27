ABD-İran gerilimi tırmanıyor: Petrol fiyatlarında düşüş

ABD ve İran arasında yürütülen görüşmelerde savaşın sona erip ermeyeceğine dair belirsizlik devam ederken, petrol fiyatlarında aşağı yönlü hareket görüldü. Küresel piyasalarda enerji arzına ilişkin beklentiler fiyatlamalarda etkili oluyor.

PETROL FİYATLARINDA GERİLEME

Brent petrol yüzde 1,7 düşüşle 95 dolar seviyesine gerilerken, ABD tipi ham petrol (WTI) yüzde 1,77 kayıpla 92,23 dolar seviyesine indi.

Bir gün önce ise ABD ordusunun İran’da gerçekleştirdiği yeni saldırıların ardından petrol fiyatları yaklaşık yüzde 4 yükselmişti. Bu gelişme, ABD ile İran arasında olası bir anlaşmaya yönelik beklentileri zayıflattı.

MÜZAKERE SÜRECİ RİSK ALTINDA

İran, ABD’nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki hedeflere saldırarak ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerken, ABD ise saldırıların savunma amaçlı olduğunu açıkladı.

Üç ay süren çatışmaların ardından nisan ayında ilan edilen ateşkes sonrasında taraflar, küresel enerji taşımacılığı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına yönelik görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini duyurmuştu.

Ancak son dönemde artan gerilim, müzakere sürecinin geleceğine ilişkin riskleri yeniden gündeme taşıdı.

HÜRMÜZ BOĞAZI GELİŞMELERİ TAKİP EDİLİYOR

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını artırması bölgedeki tansiyonu yükseltirken, barış sürecine yönelik baskıyı da artırdı.

Buna karşın bazı LNG tankerlerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yaptığına dair haberler, boğazın yeniden açılabileceğine yönelik beklentileri güçlendirdi.

Piyasalar, Hürmüz Boğazı’nın yeniden faaliyete geçmesinin küresel enerji arzını artırabileceğini ve petrol fiyatları üzerindeki baskıyı azaltabileceğini değerlendiriyor.