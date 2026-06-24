Halkın enflasyonunda acı tablo: Gıda fiyatları 73 aydır kesintisiz yükseliyor

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi (KAMU-AR), halkın en fazla tükettiği 64 temel gıda maddesinden oluşan sepeti esas alarak hazırladığı "Halkın Enflasyonu" araştırmasının Haziran 2026 sonuçlarını açıkladı. Araştırma sonuçlarına göre, gıda fiyatlarında yaşanan yüksek oranlı artış hızı yavaşlasa da haziran ayında da sürdü. Haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,9 oranında artan gıda fiyatlarında, yılın ilk yarısında yüzde 34,9, son bir yıllık dönemde ise yüzde 59,5 oranında artış gerçekleşti. Endeksteki aralıksız yükseliş serisi böylece 73 aya ulaştı.

Raporda, Türkiye’nin içinde bulunduğu yüksek enflasyon sürecinin ücretliler, dar gelirliler ve yoksullar üzerindeki yükünün ağırlaştığı vurgulandı. Gıda fiyatlarının enflasyon sarmalının başladığı Eylül 2021’den Haziran 2026’ya kadar yüzde 2.133 oranında arttığı belirtilen araştırmada, Eylül 2021’de 100 liraya satın alınan bir gıda sepeti için bu yılın haziran ayında 2.333 lira ödemek gerektiği ifade edildi. Aynı dönemde kamu çalışanlarının maaşlarındaki artışın yüzde 1.126’da kalması nedeniyle, memurların gıda karşısındaki alım gücü reel olarak yüzde 45 oranında eridi.

TARIMSAL GİRDİ ARTIŞLARI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Gıda fiyatlarının ücret ve diğer gelirlerdeki artışı geride bırakmasının açlık ve yoksulluk riskini büyüttiğine dikkat çekilen raporda, tarım sektöründeki maliyet artışlarının önümüzdeki aylarda da fiyatları baskılamaya devam edeceği kaydedildi. Bu yılın şubat ayında tarımsal girdi fiyatlarının yüzde 3,1, martta yüzde 4 ve nisanda yüzde 5,61 arttığı anımsatılırken; tarla fiyatlarının da nisan ayında yüzde 4,3, mayısta ise yüzde 0,6 yükseldiği, bu durumun gıda fiyatlarına gecikmeli olarak yansımayı sürdürdüğü belirtildi.

HAZİRAN AYINDA SEBZE FİYATLARI YÜZDE 10,7 ARTTI

Haziran ayında et ve balık grubu dışındaki tüm gıda harcama gruplarında fiyatlar yükseliş kaydetti. Aylık bazda harcama gruplarında yaşanan değişimler şöyle gerçekleşti:

Ekmek, un, bulgur ve pirinç: Yüzde 0,3 artış,

Yüzde 0,3 artış, Süt, süt ürünleri ve yumurta: Yüzde 2,4 artış,

Yüzde 2,4 artış, Bakliyat ürünleri: Yüzde 3,2 artış,

Yüzde 3,2 artış, Margarin ve sıvı yağ: Yüzde 3,5 artış,

Yüzde 3,5 artış, Meyve fiyatları: Yüzde 2,7 artış,

Yüzde 2,7 artış, Sebze fiyatları: Yüzde 10,7 artış,

Yüzde 10,7 artış, İşlenmiş gıda maddeleri (salça, zeytin, bal, çay, tuz): Yüzde 5,2 artış.

Et ve balık grubu harcamalarında ise beyaz et fiyatlarında yaşanan gerilemenin etkisiyle yüzde 3,5 oranında düşüş yaşandı.

YILLIK BAZDA EN YÜKSEK ARTIŞ SEBZEDE GÖRÜLDÜ

Ocak-Haziran 2026 dönemini kapsayan yılın ilk yarısında ekmek, un ve makarna fiyatları yüzde 35,1, et-balık fiyatları yüzde 28, süt ürünleri yüzde 30,1 artarken; bu dönemde en yüksek artışlar yüzde 60,9 ile meyve ve yüzde 63,4 ile sebze ürünlerinde ölçüldü.

Yıllık bazda incelendiğinde ise gıda fiyatlarındaki toplam artış yüzde 59,5'i buldu. Son bir yılda ekmek ve unlu mamuller yüzde 52,7, et ve balık yüzde 50,5, süt ürünleri yüzde 40,7, yağlar yüzde 40,4 oranında zamlandı. Yıllık dönemde meyve fiyatları yüzde 80 artış gösterirken, sebze fiyatlarındaki artış yüzde 123,3'e ulaştı.

Son 12 aylık dönemin ortalamalarına göre yapılan hesaplamada ise gıda fiyatlarının bir önceki döneme göre ortalama yüzde 55,3 oranında yükseldiği laboratuvar sonuçlarına yansıdı.