Yeni mali zorunluluk için geri sayım başladı: Uymayana milyonlarca lira ceza yolda

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, e-fatura ve e-arşiv uygulamalarına geçiş sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) Vergi Usul Kanunu tebliğleri doğrultusunda e-fatura zorunluluğunun 2021 yılında başladığını anımsatan Yıldız, uygulamanın sektörlere ve ciro limitlerine göre kademeli olarak hayata geçirildiğini belirtti.

Yıldız, 2025 yılı brüt satış hasılatı 3 milyon lira ve üzerinde olan mükelleflerin en geç 1 temmuza kadar e-fatura ve e-arşiv sistemine dahil olmak zorunda olduğunu vurguladı. Zorunluluk kapsamında olduğu halde kağıt fatura düzenlemeye devam eden işletmeler için özel usulsüzlük cezalarının yıllık üst sınırının 2026 yılı için 17 milyon liraya kadar çıkabildiğine dikkat çeken Yıldız, geçiş işlemlerinin zamanında tamamlanması gerektiği uyarısında bulundu.