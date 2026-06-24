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Yeni mali zorunluluk için geri sayım başladı: Uymayana milyonlarca lira ceza yolda
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Yeni mali zorunluluk için geri sayım başladı: Uymayana milyonlarca lira ceza yolda

24.06.2026 12:09:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Yeni mali zorunluluk için geri sayım başladı: Uymayana milyonlarca lira ceza yolda

Mali müşavirler odasından e-fatura zorunluluğu kapsamında olan çok sayıda sektöre ve işletmeye kritik çağrı geldi. 1 Temmuz itibarıyla elektronik dönüşümünü tamamlamayan ve kağıt fatura kesmeye devam eden mükelleflere, fatura bedelinin yüzde 10'u oranında ceza uygulanacak.

Yeni mali zorunluluk için geri sayım başladı: Uymayana milyonlarca lira ceza yolda

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, e-fatura ve e-arşiv uygulamalarına geçiş sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) Vergi Usul Kanunu tebliğleri doğrultusunda e-fatura zorunluluğunun 2021 yılında başladığını anımsatan Yıldız, uygulamanın sektörlere ve ciro limitlerine göre kademeli olarak hayata geçirildiğini belirtti.

Yeni mali zorunluluk için geri sayım başladı: Uymayana milyonlarca lira ceza yolda

Yıldız, 2025 yılı brüt satış hasılatı 3 milyon lira ve üzerinde olan mükelleflerin en geç 1 temmuza kadar e-fatura ve e-arşiv sistemine dahil olmak zorunda olduğunu vurguladı. Zorunluluk kapsamında olduğu halde kağıt fatura düzenlemeye devam eden işletmeler için özel usulsüzlük cezalarının yıllık üst sınırının 2026 yılı için 17 milyon liraya kadar çıkabildiğine dikkat çeken Yıldız, geçiş işlemlerinin zamanında tamamlanması gerektiği uyarısında bulundu.

Yeni mali zorunluluk için geri sayım başladı: Uymayana milyonlarca lira ceza yolda

ZORUNLULUK KAPSAMINDAKİ SEKTÖRLER GENİŞLİYOR

e-Fatura ve e-arşiv uygulamasına geçiş zorunluluğu yalnızca ciro kriteriyle sınırlı kalmıyor. TÜRMOB Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız’ın verdiği bilgilere göre, ciro bağımsız olarak sisteme geçmesi gereken sektörler ve işletmeler şunlar:

  • EPDK lisanslı akaryakıt şirketleri
  • Sigara ve alkol üreticileri ile ithalatçıları
  • İnternet satış platformları, e-ticaret yapan işletmeler ve internet reklam aracıları
  • Sebze ve meyve ticaretiyle uğraşan komisyoncu ve tüccarlar
  • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile sözleşmeli hastaneler ve tıp merkezleri
  • Gayrimenkul ve motorlu araç alım-satım veya kiralama faaliyeti yürütenler
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli oteller ve konaklama tesisleri
  • Elektrikli araç şarj hizmeti sunan firmalar
  • Maden ruhsatı sahipleri ve şeker üreticileri
  • Demir-çelik sektöründeki işletmeler ile gübre takip sistemine kayıtlı mükellefler
Yeni mali zorunluluk için geri sayım başladı: Uymayana milyonlarca lira ceza yolda

FATURALAR TAMAMEN ELEKTRONİK ORTAMDA İLETİLECEK

Uygulamaya dahil olan mükelleflerin müşterilerine e-fatura veya e-arşiv faturası düzenleyeceğini ifade eden Yıldız, sürecin işleyişini şu sözlerle aktardı:

Yeni mali zorunluluk için geri sayım başladı: Uymayana milyonlarca lira ceza yolda

Satıcılar, faturaları tamamen elektronik ortamda ve Gelir İdaresi Başkanlığı sistemleri üzerinden müşteriye iletiyor. e-Arşiv faturalar ise müşterinin talebine göre kağıt çıktısı ya da elektronik ortamda doğrudan ulaştırılabiliyor.

Yeni mali zorunluluk için geri sayım başladı: Uymayana milyonlarca lira ceza yolda

Mükelleflerin sisteme geçiş sürecinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yetkilendirilen özel entegratör kuruluşlardan hizmet alabileceğini belirten Yıldız, başvuru süreçlerinin geciktirilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Yeni mali zorunluluk için geri sayım başladı: Uymayana milyonlarca lira ceza yolda

KAĞIT FATURADA ISRAR EDENLERE 17 MİLYON LİRAYA VARAN CEZA

Zorunluluk kapsamında yer aldığı halde sisteme geçmeyen ve kağıt fatura kesmeyi sürdüren işletmeler ağır cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Mali yaptırımların boyutuna dikkat çeken TÜRMOB Genel Başkanı Yıldız, şu uyarıda bulundu:

Yeni mali zorunluluk için geri sayım başladı: Uymayana milyonlarca lira ceza yolda

Zorunluluğu olduğu halde kağıt fatura düzenlenmeye devam edildiğinde, işletmelere Vergi Usul Kanunu uyarınca özel usulsüzlük cezaları kesiliyor. Fatura bedelinin yüzde 10'u oranında uygulanan bu cezaların yıllık üst sınırı 2026 yılı için 17 milyon liraya ulaştı. Bu tutar pek çok mükellef için ticari varlığını sarsacak boyuttadır. İleride telafisi güç cezai işlemlerle karşılaşmamak adına tüm ilgililerin süresi içinde uygulamaya dahil olması büyük önem taşıyor.

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