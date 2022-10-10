ABStocks, Dubaili ortaklık: 10 yeni borsada işlem görmeye başladı

10 Ekim 2022 Pazartesi, 17:29

AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak tarafından 2021 yılında kurulan kripto para borsası ABStocks, Dubaili ortağı ile çıkıyor. Dubai’nin kurucu ailesi olan El Maktum Ailesi’nin fertlerinden Ali Kassab’ın sahibi olduğu Centurion&Co Dubai-UAE şirketi, ABStocks’un yüzde 60’ını 40 milyon dolara satın aldı. AB Grup Holding bu satıştan elde ettiği gelirin 20 milyon dolarını yatırıma ayırdı. İki şirketin birleşmesi sonucunda ise ABC Exchange ismiyle yeni bir şirket doğdu.

Bu birliktelik Bodrum’da AB Grup Holding’in Madnasa Türkbükü’nde düzenlenen bir geceyle tanıtıldı. Lansman öncesi basın mensuplarıyla biraraya gelen Muhsin Bayrak ve Ali Kassabb ortaklıklarını anlattı ve soruları yanıtladı.

ABG COİN 10 BORSADA İŞLEM GÖRMEYE BAŞLADI

Dünyanın 9 ülkesinde kripto varlık alım satım borsasına sahip olan Centurion&Co ile yapılan ortaklık, AB Grup’un çıkardığı ABG Coin’i de uluslararası piyasalara açtı. Birlikteliğin ardından 8 Ekim itibariyle ABG Coin’in dünyanın 10 ülkesindeki kripto para borsalarında işlem görmeye başladığını belirten Muhsin Bayrak, “Bu birliktelikle ilk kez bir Türk kripto varlığı dünya piyasasında yerini aldı. Bu birlikteliğe çok büyük değer veriyor ve bu ortaklığın ülkemiz için de çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. ABG Coin kendi yatırımlarımızla entegre bir şekilde satışa sunulacak. Şu an dünyanın çeşitli ülkelerinde 3.5 milyar dolarlık yatırım yapıyoruz. Yatırımlarımız değerlendikçe ABG Coin de değerlenecek. ABG Coin kesinlikle diğer paralar gibi değil. Ben bunun bir devrim olduğunu düşünüyorum. Dünyanın hiçbir ülkesinde Türk kripto parası işlem görmüyordu. Bu ortaklıkla ilk kez bir Türk kripto parası işlem görmeye başladı. Üstelik 10 ülkede birden işlem görüyor” dedi.

ABStocks’un AB Grup Holding olarak teknolojiye yaptıkları ilk yatırım olduğunu hatırlatan Bayrak, “Bu yatırımımızın 1.5 yıl gibi bir sürede bu kadar önemli bir ortaklığa imza atması da bizi ayrıca gururlandırdı. Grup olarak teknolojiye yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.

20 yıla yakın bir süredir Bodrum’da olduklarını belirten Bayrak, “Bodrum’daki yatırımlarımız da hız kesmeden sürüyor. İçindeki bulunduğumuz Madnasa Türkbükü’nü 1 Ağustos itibariyle hizmete açtık. Madnasa Zirve’yi ise gelecek sezona hazırlayacağız” dedi.