AKO Jant'tan ihracat rekoru

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 17:22

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 17:22

Ticari ve askeri araçlar için jant üretiminde yurt içinde ve global pazarda büyümeyi sürdüren AKO Jant, kuruluşundan bu yana toplamda 1 milyon adedin üzerinde araç jantı ihraç etti.

Şirket açıklamasına göre, AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren AKO Jant, yapılan yatırımlarla ihracatta büyümesini sürdürüyor.

Geçen yıllarda gerçekleştirdiği 10 milyon doları aşkın üretim yatırımının ardından yıllık 1 milyon jant üretme kapasitesine sahip olan AKO Jant, hafif ticari, ağır vasıta, zirai araç ve askeri araçlar için ürettiği jantları dünyanın 40'tan fazla ülkesine ihraç ediyor.

AKO Jant'ın kuruluşundan bugüne yapılan ticari araç jantları alanındaki ihracat adedi ise 1 milyon adedi aştı.

AKO Jant'ın yıllık ortalama ihracatı ise 380 bin adedi buldu.

AMERİKA VE ALMANYA BAŞTA

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKO Grup Yönetim Kurulu üyesi Safa Özcan, AKO Jant'ın ürettiği ürünlerin başta Amerika, Almanya ve Avusturya olmak üzere 43 ülkeye ulaştığını belirtti ve şöyle konuştu:

''Türkiye, global arenada jant konusunda aranan ülke haline geldi. Bunda yerli sermaye gücüyle yapılan üretimin çok büyük katkısı bulunuyor.

AKO Grup olarak temel önceliğimiz, organizasyonel ve endüstriyel ve marka yatırımlarıyla ülke ekonomisine daha nitelikli ve sürdürülebilir katkı sağlamak.

Bu anlamda büyümemizi Türkiye'ye katkı yaparak sürdürmek bizlere gurur veriyor.

Yüksek teknolojili ve kaliteli üretimler yurtdışında her zaman satış potansiyeli buluyor.

Burada AKO Jant olarak farkımız, müşterilerin yeni ürün taleplerine tasarım ve ürün geliştirme imkânlarımızla hızla yanıt verebilmemiz.

Önde gelen lastik üreticileri ile yapmış olduğumuz anlaşmalar da büyüme hızımıza önemli ölçüde katkı sağlıyor.''

IVECO İLE İŞBİRLİĞİ

AKO Jant, Iveco'nun resmi jant tedarikçisi oldu. İki ayrı ürün grubu için farklı ebatlarda jant tedariki yapacak olan AKO Jant, işbirliğinin ilk yılında 20 bin, ikinci yılında ise 40 bin adet ürünün teslimatını yapacak.