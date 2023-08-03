Ağustos 2023 kira artış oranı ne kadar oldu? Kira artış oranı yüzde kaç oldu? Bu ay kiraya ne kadar zam yapılacak?

Yayınlanma: 03.08.2023 - 11:45

Güncelleme: 03.08.2023 - 11:45

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanması ile birlikte TÜFE ve TEFE rakamları ortaya çıktı. Peki, Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Kira artış oranı yüzde kaç oldu? Bu ay kiraya ne kadar zam yapılacak? İşte Ağustos ayı kira zammı oranı...

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon Temmuz ayında yıllık bazda yüzde 47,83 olarak açıklandı. Aylık bazda artış ise beklentilerin hafif üzerinde yüzde 9,49 oldu.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %9,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,14, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,83 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,45 olarak gerçekleşti.

Fahiş kira artışlarına karşı geçen sene devreye alınan kira üst sınır uygulaması kapsamında konut kira sözleşmelerinde artırım oranı yüzde 25 ile sınırlandırılmıştı.

Bu sınırlama 2023 yılında bir yıl daha uzatılarak 2024 yılına kadar uzatıldı. Bu kapsamda kiraya yüzde 25 oranda zam yapılabilecek.

İŞ YERLERİ İÇİN KİRA ZAM ORANI NE KADAR OLDU?

Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla bu ay için iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 57,45 oldu.

TEMMUZ AYINDA KİRA ZAMMI NE KADARDI?

Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Haziran'da enflasyon yüzde 38,21 oldu. Temmuz ayı kira artış oranı ise %59.95 olarak ortaya çıktı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %38,21, aylık %3,92 oldu. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %3,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,95 olarak gerçekleşti.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL

Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 2500 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 12 bin 500 TL