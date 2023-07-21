Kiralıkta talep yükseliyor satılık konutlar geriliyor

Yayınlanma: 21.07.2023 - 07:00

Güncelleme: 21.07.2023 - 07:00

Emlak piyasasının nabzını tutan sahibinden. com, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) işbirliğiyle hazırladığı “sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü” raporunun yenisini yayınlandı. Haziran ayındaki uzun bayram tatilinin, konut piyasasının normal eğilimi dışında bir miktar yavaşlamasına sebep olduğu görülüyor.

Rapora göre, konut talebi endeksi Mayıs ayına kıyasla yüzde 6,3 düşmüştür. Konut piyasasında ki canlılık göstergesi olarak izlediğimiz satılan konutların satılık ilan sayısına oranının ülke geneli ile İstanbul’da artarken Ankara ve İzmir’de düştüğü görülüyor.

İSTANBUL DÜŞÜYOR İZMİR YÜKSELİYOR

Ayrıca, İstanbul ilçelerinde kira artışlarında gözlemlenen farklılaşma da deprem riski algısının belirgin bir etkiye sahip olmadığını gösteriyor. Konut piyasasında bir diğer canlılık ölçütü olarak kullanılan satılık konut ilanlarının ne kadar süre yayında kaldıklarını gösteren, kapatılan ilan yaşı geçen aya kıyasla ülke genelinde ve üç büyükşehirde artmıştır.

Satılık konut fiyatlarındaki yıllık artış oranının geçen üç ay olduğu gibi Türkiye genelinde düşmesi dikkat çekiyor. Mayıs’ta yüzde 89,1 olan yıllık fiyat artışı haziranda yüzde 86,5’e gerilemiştir. Mayıs ayındaki değerlerle kıyaslandığında, satılık konut cari fiyatlarındaki yıllık artış oranının İstanbul’da ve Ankara’da düştüğü, İzmir’de ise yükseldiği görülüyor.