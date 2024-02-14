Akaryakıt fiyatları zirve yaptı: Motorinden sonra benzine de zam geliyor! 14 Şubat 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Motorine gelen dev zammın ardından benzinde de bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,79 lira zam bekleniyor. 14 Şubat 2024 benzin motorin (mazot) LPG (otogaz) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.02.2024 - 09:19
Akaryakıt fiyatları zirve yaptı: Motorinden sonra benzine de zam geliyor! 14 Şubat 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
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Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansırken Brent petrolün varil fiyatı, 82,16 dolara kadar çıktı.

Motorine gelen 2 lira 56 kuruşluk zammın ardından benzine de zam haberi geldi.

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Sektör kaynaklarının aktardığına göre, benzine bu gece (15 Şubat Perşembe) yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,79 lira zam bekleniyor. 

Motorinin litre fiyatına da 2,56 lira zam gelmişti. Gelen zam ile birlikte motorinin litre fiyatı 45 lirayı aşarak rekor seviyeyi gördü. 

Fiyat artışının ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 44,35 liraya, Ankara'da 45,13 liraya ve İzmir'de 45,35 liraya yükseldi.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Benzin: 39,34 TL

Motorin: 44.34 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 40,13 TL

Motorin fiyatı: 45,1 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 40.34 TL

Motorin fiyatı: 45.31TL

LPG'nin litresi ise ortalama 20 liradan satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. 


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