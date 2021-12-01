01 Aralık 2021 Çarşamba, 09:39

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3. çeyreğe ilişkin GSYH verilerini açıkladı. Verilere göre Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 büyüdü. Çeyreklik bazda büyüme ise yüzde 2,7 olarak kaydedildi.

Ekonomist Evren Devrim Zelyut, 'AKP bakın kimleri zengin etti!' başlığıyla yayımlanan yazısında büyüme rakamlarını tam bir 'trajedi' olarak tanımladı. Havuz medyasının büyüme rakamlarını zafer olarak duyurduğunu dile getiren Zelyut, "Gelecek için çok kötü sinyaller var" dedi ve şöyle sıraladı:

ENFLASYONUN İKİ NEDENİ VAR

"Dün büyüme (GSYH) rakamları açıklandı ve tam bir trajedi ortaya çıktı. Manşet rakama bakarsanız Türkiye'de Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2021 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 arttı. Havuz medyası bunu bir zafer olarak tüm gün anlatıp durdu ancak gelecek için çok kötü sinyaller var. Bu sinyalleri şimdi size tek tek anlatalım:

1-Sektörlere baktığımızda tarımda yüzde 5,9'luk bir daralma görüyoruz. Allah aşkına söyleyin, tarımın desteklemediği bir büyüme büyüme midir? Tarım üretimi azalıyorsa bunun sonunda ne olacak? Elbette ki gıda fiyatları roket gibi yukarı gitmeye devam edecek. Ekonomi büyüyor ama sofraya konulan ekmek pahalı hale geliyorsa ne anladım ben bu işten?

2-Türkiye'de enflasyonun iki nedeni var: Tarım ve İmalat sanayi. Tarımda yukarıda saydığımız gerileme varsa enflasyon yukarı gidecek, bunun sonunda Lira değer kaybetmeye devam edecektir. Lira değer kaybettikçe dolara hücum artacak ve kur yukarı gidince bu sefer sanayide kullandığınız girdi maliyetleri artacaktır. Bu da yeni enflasyon sarmalı demektir.

3-Büyüme rakamlarına harcama yöntemi ile baktığımızda mal ve hizmet ihracatının yüzde 25,6 ile büyümeyi sırtlayıp götürdüğünü görüyoruz. Ancak bu ihracat artışı Lira'nın değer kaybı pahasına olmadı mı? Lira değer kaybedince halk enflasyon altında ezilmedi mi? O zaman bu büyüme halkı ezen bir büyüme değil midir?

İhracatın Lira'nın değer kaybı sayesinde olduğunu söyledik ama en acısı ihracat artışı sürekli de olmayacak. Çünkü ihracat içinde yüksek teknoloji içeren mal oranı yüzde 2.9 yani bu ihracat an itibari ile -50 milyar dolar olan rezervi de dolduracak nitelikte bol para kazandırmıyor.

4-Büyümeye gelir yönetimi ile baktığımızda emekçilerin aldığı pay geçen çeyrek yüzde 32,7 iken şimdi yüzde 29,8'e düştü. Peki halkın cebine büyüme nedeni ile para girmiyorsa, paralar sadece ihracatçı patronlara gidiyorsa, bunun neresi ile övüneceğiz?

Kur tam gaz çıkarken, hiperenflasyon üzerimize gelirken AKP tam bir kontrol kaybı yaşıyor. Giderayak zengini zengin, halkı fakirleştiriyor"