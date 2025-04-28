AKP'den Kolin Termik Santraline dev 'teşvik' ödemesi! 'Teşvik değil servet transferi'

Yayınlanma: 28.04.2025 - 13:08

Güncelleme: 28.04.2025 - 13:22

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Soma Kolin Termik Santrali'ne yapılan teşvik ödemelerinin 2025'te devasa bir şekilde artırıldığını açıkladı. Yavuzyılmaz, 2023 ve 2025 yıllarının ocak aylarında şirkete yapılan teşvik ödemelerindeki artışı dikkat çekici bir şekilde tespit etti.

Söz konusu dönemde ödenen teşviklerin artış oranı yüzde 4240 olarak kayıtlara geçti. Örnek vermek gerekirse, 2023 yılının ocak ayında şirkete 2.833.000 TL ödeme yapılırken, 2025 yılının ocak ayında bu tutar 122.991.000 TL'ye kadar yükseldi. Bu tutar arasındaki fark ise tam 120 milyon TL'yi buluyor.

'TEŞVİK DEĞİL SERVET TRANSFERİ'

Yavuzyılmaz, bu durumu "teşvik değil, servet transferi" olarak nitelendirdi. Ayrıca, AKP’nin 2024 yılında KOLİN’e yaptığı kapasite mekanizması teşvik ödemesinin, bir önceki yıla göre yüzde 899 oranında arttığını belirtti. 2023 yılında şirkete yapılan teşvik ödemesi 113.796.000 TL iken, 2024’te bu tutar tam olarak 1.135.959.000 TL’ye yükseldi. Yavuzyılmaz, “Bu oranda maaş artışı olan bir vatandaş var mı?” diyerek eleştirisini dile getirdi.