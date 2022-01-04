Son dakika | Sigaraya büyük zam!
Son dakika | Sigara ve alkole gelen ÖTV zammından sonra bir sigara grubuna zam geldi.
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir sigara grubuna 4 TL zam geldiğini duyurdu.
Aybaş'ın yaptığı paylaşıma göre söz konusu sigara grubundaki 21,50 TL olan sigara, 25,50 TL'ye yükseldi.
Pm Marlboro grubu sigaralara 4 TL zam gelmiştir. pic.twitter.com/YljpQOtXN7— Özgür Aybaş Tekel Bayii (@AybasOzgur) January 4, 2022
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