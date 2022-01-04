Son dakika | Sigaraya büyük zam!

Son dakika | Sigara ve alkole gelen ÖTV zammından sonra bir sigara grubuna zam geldi.

cumhuriyet.com.tr
04 Ocak 2022 Salı, 10:10
Son dakika | Sigaraya büyük zam!
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Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir sigara grubuna 4 TL zam geldiğini duyurdu.

Aybaş'ın yaptığı paylaşıma göre söz konusu sigara grubundaki 21,50 TL olan sigara, 25,50 TL'ye yükseldi.


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