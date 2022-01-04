Son dakika | Sigaraya büyük zam!

04 Ocak 2022 Salı, 10:10

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir sigara grubuna 4 TL zam geldiğini duyurdu.

Aybaş'ın yaptığı paylaşıma göre söz konusu sigara grubundaki 21,50 TL olan sigara, 25,50 TL'ye yükseldi.