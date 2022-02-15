Allianz Risk Barometresi’ne göre en büyük küresel risk siber saldırı

15 Şubat 2022 Salı, 04:00

Allianz Global Corporate&Specialty tarafından gerçekleştirilen yıllık “Allianz Risk Barometresi”nin 2022 yılı sonuçları, iş dünyasındaki risk algısının son bir yılda değişime uğradığını ortaya koydu.

Küresel çapta geçen yıl yüzde 40’lık tercihle ilk sırada gösterilen ve BT kesintileri, veri ihlalleri gibi konuları kapsayan “siber olaylar”, bu yıl yüzde 44 ile ilk sıraya yerleşti. Geçen yılın birincisi olan ve tedarik zinciri sorunlarını da içeren “iş kesintileri” ise yüzde 41’den yüzde 42’ye yükselse de ikinci sıraya geriledi. Doğal afetler ise hızlı bir yükselişle hem yüzde 17’den yüzde 25’e ulaştı ve üçüncü sıraya yerleşti. Bu üç risk unsurunu sırasıyla şunlar izledi: “Salgın” (yüzde 22), “mevzuat ve yönetmeliklerdeki değişiklikler” (yüzde 19), “iklim değişikliği” (yüzde 17), “yangın, infilak” (yüzdea 17), “pazar gelişmeleri” (yüzde 15), “nitelikli işgücü eksikliği” (yüzde 13) ve “makroekonomik gelişmeler” (yüzde 11). “Siyasi riskler ve şiddet” ise bu yıl küresel çapta ilk 10 risk arasına girimedi.

Türkiye’de ise risk sıralamasının ilk sırasında yüzde 71 ile iş kesintisi yer alıyor. Bunu yüzde 47 ile makroekonomik gelişmeler, yüzde 35 ile doğal afetler izliyor.

Ayrıca yüzde 24’lük paylarla mevzuat ve yönetmeliklerdeki değişiklikleri dördüncü, iklim değişikliği beşinci, siyasi riskler ve şiddet altıncı sırada yer aldı. Ayrıca yüzde 18’lik paylarla siber olaylar yedinci, salgın sekizinci ve yüzde 12’lik paylarla yangın, infilak dokuzuncu, pazar gelişmeleri onuncu oldu. Raporu yorumlayan Allianz Türkiye Üst Yöneticisi Tolga Gürkan “Sürdürülebilir adil büyüme risklere karşı kabul edilebilir tek iş modeli” dedi.

BÜYÜME AZALACAK

Euler Hermes’in “Yukarı Bakma” başlığıyla yayımladığı küresel ekonomi raporuna göre, salgın kapsamında Omicron’a bağlı belirsizlikler, işgücü piyasaları ve küresel ticarette aksaklıkları artıracağı için yılın ilk çeyreğinde gelişmiş ekonomilerin GSYH büyümesinden 0.3 puan götürecek. Ekonomistlere göre bu yıl büyüme Avro Bölgesi’nde yüzde 4.1, ABD’de 3.9 ve Türkiye’de yüzde 1.5 olacak.

"ÇOCUKLARIN EĞİTİM HAYATINA DESTEK VERİYORUZ"



Salgının etkilerine atıf yaparak geçen yıl en çok kurumsal sosyal sorumluluk projesine destek veren kurumlardan biri olduklarını belirten Unico Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Murat Tuvay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Örneğin 43. İstanbul Maratonu’na katılarak Koruncuk Vakfı için en yüksek tutarda bağış toplayan kurum olduk. Yine, desteklediğimiz ‘1000motorcu1000çocuk Projesi’ ile yüzlerce köy okulu öğrencisinin kışlık ihtiyaçları giderildi. Değerli kurumlarına desteğimiz 2022 yılında da devam edecek.”

"İHTİYARİ MALİ MESULİYET DAHA GEREKLİ HALE GELDİ"

Sigortam.net Üst Yöneticisi Bora Uludüz, son dönemde araç bedellerinin yükselişi ve kışın artan kazalar nedeniyle daha da önem kazanan “ihtiyari mali mesuliyet” teminatına dikkat çekmek için sosyal medyada sokak röportajları içeren kampanya başlattıklarını açıkladı.

Çok az kişinin bu teminatın avantajlarını bildiğini vurgulayan Uludüz, “Bu teminat tüketiciye standart teminatların dışında kalan çok büyük finansal sorumluluklar karşısında güvence sağlıyor. Bunu teminata çok az fiyat farkıyla ulaşmak mümkün” dedi.

"YILLIK KÂĞIT TASARRUFU 155 MİLYON ADET OLUR"

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB), “sürdürülebilir bir dünya” için dijitalleşme temelli projesini hayata geçirdiği açıklandı.

Proje ile “e-sigorta poliçesi” ve “e-sigorta komisyon gider belgesi” düzenlemenin mümkün hale geldiği belirten TSB Başkanı Atilla Benli, “Bu sayede yıllık kâğıt tasarrufu 155 milyon adet, kâğıt basım, dağıtım ve diğer maliyetlere ilişkin maddi tasarruf 50 milyon TL ve işgücü-zaman maliyeti tasarrufu ise 741 bin 916 saat olacak” dedi. Benli ayrıca, özellikle finans sektörünü dönüşüme zorlayan dijitalleşmeye atıf yaparak şunu vurguladı: Sigortalılarımız poliçelerini, acentelerimiz ise komisyon gider belgelerini dijital ortamlar aracılığıyla görüntüleme imkânına kavuşacaklar.

SEKTÖRDEN KISA KISA



- Aegon Analitik Yönetim Koordinatörü Metin Kaygaldurak, olayinkolayi.com’un güncel verilerini açıklayarak, kredi araştıranların yüzde 35’inin daha uygun fiyatlı kredi hayat sigortası teklifi aradığını belirtti.

- Türkiye Sigorta’nın, geçen yıl yüzde 32 artışla toplam prim portföyünü 11.7 milyar TL’ye yükselttiği ve 1.1 milyar TL de net kâra ulaştığı açıklandı. Şirketin hayatdışı pazar payı de yüzde 13.4’e yükseldi.

- Groupama Türkiye’nin, Top Employer Enstitüsü tarafından elementer sigortada ‘’En İyi İşveren Markası’’ seçildiği açıklandı. Genel Müdür Yardımcısı Özge Yılmazyavuz, çalışan bağlılığının önemli olduğunu belirtti.

- Doğa Sigorta Kurumsal İletişim Müdürü Seda Güler’in, Business Life dergisi tarafından “Basın dostu” vurgusuyla hazırlanan “Yeni Dönemin 30 İletişim Mimarı Listesi”nde bu yıl da yer aldığı açıklandı.

- Great Place to Work, yılın ilk “En İyi İşverenler Listesi”ni “Finansal Hizmetler ve Sigortacılık” sektöründe 19 Nisan’da açıklayacağını duyurdu. Listede yer almak için sertifikalar 20 Mart’a kadar alınabilecek.