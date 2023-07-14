Altay olmadı Alpar'la devam

Yayınlanma: 14.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.07.2023 - 03:00

Koç Grubu şirketlerinden Otokar, savunma sanayisinde yaptığı yenilikleri Sakarya fabrikasında düzenlediği bir basın toplantısında duyurdu. İlk test sürüşünü yapan Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Otokar’ın küresel ölçekte dünya devleriyle yarıştığını belirtti.

Görgüç şunları söyledi:

“60’ıncı kuruluş yılımızı kutladığımız 2023’e kadar Türkiye’nin ilk zırhlı araç üretiminden ilk milli ana muharebe tankına kadar gurur duyduğumuz pek çok projeyi başarıyla hayata geçirdik. Bugün, askeri araçlarımız 5 kıtada 40’tan fazla dost ve müttefik ülkede görev yapıyor. 2022’de savunma sanayisi ciromuz içinde ihracatın payı ise yüzde 99 olarak gerçekleşti.”

Görgüç, üretici enflasyonundaki artışı da değerlendirerek “Maliyetlerimizde resmi rakamların çok üstünde bir artış oldu. Ama dış pazarda kalitemizle öne çıkıyoruz, pazar kaybı yaşamadık. Ama yine de bu sürdürülebilir bir durum değil” diye konuştu.