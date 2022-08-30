Altaylı ile EPDK arasındaki gerilim yargıya taşınacak

30 Ağustos 2022 Salı, 09:55

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, gazeteci Fatih Altaylı'nın lisanssız elektrik üretimi yönetmeliğine ilişkin yazdığı eleştiri yazılarındaki iddiaların asılsız olduğunu ve yargıya taşınacağını söyledi. Söz konusu yazıların eleştiri sınırlarını aştığını, EPDK ve çalışanlarını töhmet altında bıraktığını vurgulayan Yılmaz, "Fatih Altaylı isterse kariyerinin geri kalanında her gün bu yönetmelikle ilgili yazmaya devam edebilir. Bu kendi takdiridir ancak biz düzenlememizin sonuna kadar arkasındayız. Sahada olumlu sonuçlarını da kısa süre içinde göreceğiz. Kendisinin kurumumuza yönelik iftira ve hakaretleriyle ilgili son kararı ise Türk adaleti verecektir" ifadelerini kullandı.

DAĞITIM ŞİRKETLERİNE YARARLANACAK

Fatih Altaylı "Yerli, milli ve yenilebilir enerjiye EPDK darbesi" başlıklı yazısında şu ifadelere yer vermişti:



Nisan başında EPDK bir yönetmelik yayınladı. Elektrik üreticilerini iki gruba ayırdı. Birinci grup doğalgazla elektrik üretenler ve ithal kömürle elektrik üretenler. İkinci grup yerli kömürle, rüzgarla, güneş panelleri ile elektrik üretenler. İlk grup ithal enerji. İkinci grup yüzde yüz yerli ve milli enerji. EPDK, 1. gruptakilerin megawatt başına 4.000 TL tavan fiyat ile elektrik satmalarına izin veriyor. 2. gruptakilerin ise megawatt başına 1.400 TL tavan fiyattan elektrik satmasına izi veriyor. İlk bakışta sanki yerli kaynaklar ve yenilenebilir kaynaklar kollanıyor gibi değil mi! Ama işin aslı öyle değil. İkinci gruptakilerin bu fiyata sattıkları elektrik tüketiciye piyasada oluşan günlük fiyattan tahakkuk ettiriliyor. Mesela, 25.8.2022 günlük elektrik toptan fiyat piyasası 3.510 TL. İkinci grup üreticilerin satış fiyatı 1.389 TL. Aradaki 2 bin 121 liralık fark tüketicilere yansıtılmıyor tam aksine EPİAŞ’ın dağıtım şirketlerine ödemesi gereken borçlarına sayılarak dağıtım şirketlerine ödeniyor. Yani yerli kaynakla elektrik üreten de cezalandırılıyor, tüketici de. Kim yararlanıyor. Dağıtım şirketi.





