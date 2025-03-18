Altın fiyatlarında yeni rekor: Yeniden o seviyeyi aştı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 18 Mart 2025 Salı altın fiyatları…

Altın fiyatlarında yeni rekor: Yeniden o seviyeyi aştı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 18 Mart 2025 Salı altın fiyatları…

18 Mart 2025 Salı altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 18 Mart 2025 Salı altın fiyatları...

Haber Merkezi
18 Mart 2025 Salı, 09:27
Altın fiyatlarında yeni rekor: Yeniden o seviyeyi aştı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 18 Mart 2025 Salı altın fiyatları…

Altın fiyatları güne rekorla başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 18 Mart 2025 Salı...

Altın fiyatlarında yeni rekor: Yeniden o seviyeyi aştı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 18 Mart 2025 Salı altın fiyatları…

ALTIN BİR REKOR DAHA KIRDI!

Ortadoğu'da yaşanan gerilimin tırmanması altın fiyatlarında yeni bir rekor getirdi. Altının ons fiyatı 3 bin 15 doları, gram altın fiyatı ise 3 bin 552 lirayı aştı.

Altın fiyatlarında yeni rekor: Yeniden o seviyeyi aştı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 18 Mart 2025 Salı altın fiyatları…

ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifeleri politikalarının yol açtığı ekonomik endişeler, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yöneltirken, altın fiyatları bugün bir kez daha 3 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarak rekor kırdı.

Altın fiyatlarında yeni rekor: Yeniden o seviyeyi aştı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 18 Mart 2025 Salı altın fiyatları…

Spot altın yüzde 0,2 artışla ons başına 3 bin 15 dolara yükselirken tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 

Altın fiyatlarında yeni rekor: Yeniden o seviyeyi aştı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 18 Mart 2025 Salı altın fiyatları…

Cuma günü ilk kez 3 bin dolar seviyesinin üzerine çıkan altın, ABD vadeli altın kontratlarında da yüzde 0,4’lük artışla 3 bin 17,60 dolara ulaştı.

Altın fiyatlarında yeni rekor: Yeniden o seviyeyi aştı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 18 Mart 2025 Salı altın fiyatları…

ORTADOĞU’DAKİ GERGİNLİK FİYATLARI ARTIRDI

Öte yandan, ateşkesi bozan İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti. 

Altın fiyatlarında yeni rekor: Yeniden o seviyeyi aştı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 18 Mart 2025 Salı altın fiyatları…

İsrail ile Hamas arasında ateşkesin devamına yönelik yürütülen müzakerelerde ilerleme sağlanamazken bölgedeki gerilim tırmanıyor.

Altın fiyatlarında yeni rekor: Yeniden o seviyeyi aştı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 18 Mart 2025 Salı altın fiyatları…

Capital.com finansal piyasa analisti Kyle Rodda "İsrail’in hava saldırıları Ortadoğu’da yeniden tansiyonu artırabilir ve bu da altını yukarı yönlü hareket ettiren faktörler arasında yer alıyor" dedi

Altın fiyatlarında yeni rekor: Yeniden o seviyeyi aştı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 18 Mart 2025 Salı altın fiyatları…

Gram altın: 3 bin 549 TL

Çeyrek altın: 5 bin 869 TL

Cumhuriyet altını: 23 bin 377 TL

Ons altın: 3 bin 12 dolar

Altın fiyatlarında yeni rekor: Yeniden o seviyeyi aştı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 18 Mart 2025 Salı altın fiyatları…

Yarım altın: 11 bin 737 TL

Tam altın: 23 bin 152 TL

Gremse altın: 58 bin 58 TL

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