Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 17 Mart 2025 Pazartesi kilogram altın fiyatı

Yayınlanma: 17.03.2025 - 17:53

Güncelleme: 17.03.2025 - 17:53

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı haftanın ilk işlem gününde 3 milyon 553 bin 100 liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 540 bin lira, en yüksek 3 milyon 567 bin 999,50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı günün sonunda yüzde 0,3 artışla 3 milyon 553 bin 100 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 3 milyon 544 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 548 milyon 490 bin 864,79 lira, işlem miktarı ise 1.005,45 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 3 milyar 575 milyon 560 bin 154,35 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Garanti BBVA, NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler ile Nil Kıymetli Madenler olarak sıralandı.