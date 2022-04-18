Altın fiyatları ne kadar oldu? (18.04.2022)
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 933 lira seviyesinde işlem görüyor. Altında son 5 haftanın zirvesi görüldü.
Gram altın fiyatı dün düşüşle kapatmasının ardından, yeni güne yükselişle başlayarak 933 lira oldu.
1 GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın bugün 933,46 liradan alınıyor ve 933,58 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 1.514,00 liradan alınıyor, 1.533,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 3.027,00 liradan alınıyor, 3.068,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 6.043,00 liradan alınıyor, 6.110,00 liradan satılıyor.
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