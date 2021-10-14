Altın fiyatlarında son durum (14 Ekim)
Altın fiyatları, 14 Ekim Perşembe gününe özellikle dolar TL kurundaki yukarı yönlü hareketin de etkisiyle birlikte yükselişle başladı.
Özellikle geçtiğimiz akşam Merkez Bankası'nda yapılan görev değişikliği ve beraberinde dolar TL kurunda yaşanan yükselişin ardından gram altın fiyatları 525 liranın üzerini gördü. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel son dakika altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATLARI
Gram altın fiyatları ne kadar? Dolar TL kurunda yaşanan yükselişle birlikte gram altın fiyatları 14 Ekim Pereşmbe gününe yükselişle başladı. Saat 08.00'de kaydedilen verilere göre gram altın 522 lira alış ve 526 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
Çeyrek altın fiyatları da tıpkı gram altın gibi güne yukarı yönlü seyirle başladı. Saat 08.00'de kaydedilen verilere göre çeyrek altın 840 lira alış ve 859 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
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