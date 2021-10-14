Altın fiyatlarında son durum (14 Ekim)

14 Ekim 2021 Perşembe, 09:53

Özellikle geçtiğimiz akşam Merkez Bankası'nda yapılan görev değişikliği ve beraberinde dolar TL kurunda yaşanan yükselişin ardından gram altın fiyatları 525 liranın üzerini gördü. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel son dakika altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın fiyatları ne kadar? Dolar TL kurunda yaşanan yükselişle birlikte gram altın fiyatları 14 Ekim Pereşmbe gününe yükselişle başladı. Saat 08.00'de kaydedilen verilere göre gram altın 522 lira alış ve 526 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın fiyatları da tıpkı gram altın gibi güne yukarı yönlü seyirle başladı. Saat 08.00'de kaydedilen verilere göre çeyrek altın 840 lira alış ve 859 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.