Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 7 Mayıs 2026 Perşembe...

Spot altının ons fiyatı yüzde 0,3 artışla 4 bin 701 dolara yükselirken, ABD vadeli altın kontratları yüzde 0,4 prim yaparak 4 bin 710 dolar seviyesine çıktı. Böylece altın fiyatları üst üste üçüncü işlem gününde değer kazandı.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.839 TL Çeyrek altın 11.234 TL Cumhuriyet altını 44.695 TL Ons altın 4.700 dolar Yarım altın 22.433 TL Tam altın 44.565 TL Gremse altın 111.756 TL

İRAN’DAN ABD’NİN TEKLİFİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

İran yönetimi, ABD tarafından sunulan barış teklifinin değerlendirme aşamasında olduğunu duyurdu. Teklifte savaşın resmen sona erdirilmesine yönelik maddelerin yer aldığı belirtilirken, İran’ın nükleer faaliyetleri ile Hürmüz Boğazı’nın yeniden ulaşıma açılması gibi başlıklarda taraflar arasında henüz tam mutabakat sağlanamadığı ifade edildi.

Piyasalarda anlaşma beklentileri güç kazanırken, uzmanlar sürecin halen kırılgan ve belirsizlik içerdiğini vurguluyor.

PİYASALAR ANLAŞMA İHTİMALİNİ FAZLA FİYATLADI

Edward Meir, piyasalardaki iyimserliğin kesinleşmiş bir anlaşmaya dayanmadığını belirtti. Meir, “Süreç hâlâ devam ediyor ve her an bozulabilir. Ancak dolardaki zayıflama ve tahvil faizlerindeki düşüş altın fiyatlarını destekledi” ifadelerini kullandı.

Edward Meir, kısa vadede ons altının 4 bin 600 ile 5 bin 100 dolar aralığında hareket edebileceğini söyledi.

PETROL VE TAHVİL CEPHESİNDE SON DURUM

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizleri hafta başından bu yana yüzde 0,6 gerilerken, bu durum faiz getirisi olmayan altına olan ilgiyi artırdı. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 düşüş gösterdi.

Batı Asya’daki gerilimin azalabileceğine yönelik beklentiler de enerji piyasalarını etkiledi. Brent petrol fiyatları hafta genelinde yaklaşık yüzde 6 değer kaybetti.

ALTIN FİYATLARI SAVAŞ SONRASI GERİLEDİ

Şubat ayı sonunda başlayan savaş sonrası güvenli liman talebiyle sert yükselen altın fiyatları, son dönemde barış beklentilerinin güçlenmesiyle zirve seviyelerinden yüzde 10’dan fazla geri çekildi.

Uzmanlar, enerji fiyatlarında yaşanabilecek yükselişin enflasyonu artırabileceğini ve bunun faiz artırımı riskini güçlendirebileceğini belirtiyor. Yüksek faiz ortamının ise getiri sağlamayan altın üzerinde baskı oluşturabileceği ifade ediliyor.

GÖZLER ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİNDE

Piyasalarda dikkatler cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisine çevrildi. Verinin, ABD ekonomisinin görünümü ve ABD Merkez Bankası’nın faiz politikası konusunda yeni sinyaller vermesi bekleniyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Değerli metaller piyasasında spot gümüş yüzde 0,5 yükselişle 77,68 dolara çıktı. Platin 2 bin 60 dolar seviyesinde yatay hareket ederken, paladyum yüzde 0,1 düşüşle 1.536 dolara geriledi.