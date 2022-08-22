Altın günü düşüşle kapattı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 18 bin 500 liraya geriledi.

AA
22 Ağustos 2022 Pazartesi, 17:00
Altın günü düşüşle kapattı
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Altın piyasasında, en düşük 999 bin lira, en yüksek 1 milyon 23 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalarak 1 milyon 18 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 4 milyon 422 bin 765,4 lira, işlem miktarı ise 2.991 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 66 milyon 950 bin 329,62 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, IAR Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessesesi, INTL HRM Kıymetli Madenler, NM Global Kıymetli Madenler ve Demas Kuyumculuk şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 1.025.500,00 1.765,00
En Düşük 999.000,00 1.718,00
En Yüksek 1.023.500,00 1.748,80
Kapanış 1.018.500,00 1.730,00
Ağırlıklı Ortalama 1.007.367,45 1.727,11
Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.004.422.765,4  
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.991,01881  
Toplam İşlem Adedi 134  

 

 


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