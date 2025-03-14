Altın o seviyeyi aşarak tarihi rekora ulaştı: Yükseliş durdurulamıyor!

Yayınlanma: 14.03.2025 - 15:44

Güncelleme: 14.03.2025 - 15:44

Altın, Cuma günü ilk kez ons başına 3 bin doları aşarak tarihi bir rekora imza attı. Ticari gerilimler ve ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentileri, altının güvenli liman olarak cazibesini artırdı.

Spot altın 3 bin 21 dolarla rekor seviyeye ulaştıktan sonra,3 bin 4 dolardan işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,6 yükselerek 3.009,10 dolara çıktı.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI FİYATLARI ARTIRDI

Altın, bu yıl ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileri ve hisse senedi piyasalarındaki satış dalgasının etkisiyle yüzde 14'ün üzerinde değer kazandı. Trump'ın Avrupa'dan alkol ithalatına yüzde 200 gümrük vergisi getirme tehdidi, küresel ticaret savaşını daha da tırmandırdı.

Heraeus Metals Almanya'dan değerli metal tüccarı Alexander Zumpfe, "Jeopolitik gerilimler, artan ticaret tarifeleri ve finansal piyasa belirsizliği nedeniyle yatırımcılar istikrar arıyor ve bunu altında buluyorlar" dedi.

Merkez bankalarının güçlü alımları, yatırım talebinin artışı ve ABD Merkez Bankası'nın gevşek para politikası beklentisi, altının yükselişini destekliyor. Fed'in Çarşamba günkü toplantısında faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor.

Emtia Stratejisti Ole Hansen, "Yıl sonu için 3 bin 300 dolarlık tahminimizi koruyoruz" dedi. ANZ Bank ise altının 2025'te 3 bin 50 dolara ulaşacağını öngörüyor.

Diğer değerli metallerde ise gümüş yüzde 0,2 artışla 33,87 dolara yükselirken, platin yüzde 0,7 düşüşle 987,30 dolara, paladyum ise yüzde 0,6 artışla 963,78 dolara çıktı.