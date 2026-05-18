Altın piyasasında yatay görünüm: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 18 Mayıs 2026 Pazartesi...

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yatay bir görünüm sergiledi. Düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendiren yatırımcıların etkisiyle piyasa önceki kayıplarını telafi etmeye çalıştı.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.658 TL Çeyrek altın 10.944 TL Cumhuriyet altını 43.623 TL Ons altın 4.544 dolar Yarım altın 21.882 TL Tam altın 43.519 TL Gremse altın 109.132 TL

Ancak yükselen petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini artırması ve faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalacağı beklentisi, altın fiyatlarını bir aydan uzun sürenin en düşük seviyelerine çekti.

Spot altın, ons başına 4.540,36 dolarda yatay seyretti. Günün erken saatlerinde 30 Mart’tan bu yana en düşük seviyesini gören altın, sınırlı toparlanma gösterdi. Haziran vadeli ABD altın kontratları ise yüzde 0,4 düşüşle 4.543,70 dolara geriledi.

ALTINDA KÂR REALİZASYONU ETKİLİ

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, piyasadaki son hareketlere ilişkin değerlendirmesinde, “Kâr realizasyonları nedeniyle şu anda hafif bir toparlanma görüyoruz. Altın hâlâ karmaşık ve yatay bir bant hareketi içinde sıkışmış durumda” ifadelerini kullandı.

PETROL FİYATLARINDAKİ ARTIŞ ALTINI BASKILIYOR

Batı Asya’daki gerilimin petrol fiyatlarını yükseltmesi, altın fiyatlarının gün içinde 30 Mart’tan bu yana en düşük seviyesini görmesine neden oldu.

Artan petrol fiyatları, küresel enflasyon kaygılarını güçlendirirken merkez bankalarının faizleri uzun süre yüksek tutabileceği beklentisini de artırdı.

Saudi Arabistan üç insansız hava aracını etkisiz hale getirdiğini açıklarken, ABD Başkanı Donald Trump İran’ın “hızlı hareket etmesi gerektiğini” söyledi.

Trump’ın açıklaması, ABD-İsrail savaşını sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimlerin tıkandığı bir dönemde geldi.

Petrol fiyatları pazartesi günü yükselişini sürdürerek son iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

GÖZLER FED TUTANAKLARINDA

Yüksek petrol fiyatlarının enflasyonist baskıları artırması, merkez bankalarının faiz artırımı ihtimalini güçlendirdi.

Faiz getirisi bulunmayan altın, yüksek faiz ortamında yatırımcılar açısından cazibesini kaybedebiliyor.

Piyasalar, yıl sonundan önce ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımı yapma olasılığını daha güçlü fiyatlamaya başladı.

FedWatch verilerine göre aralık ayına kadar faiz artışı ihtimali yüzde 50 seviyesinde bulunuyor.

Yatırımcılar, para politikasına ilişkin yeni sinyaller için bu hafta açıklanacak Fed’in nisan ayı toplantı tutanaklarını takip edecek.

HİNDİSTAN GÜMÜŞ İTHALATINI SINIRLADI

Bloomberg’ün aktardığına göre Hindistan, cumartesi günü yayımlanan hükümet kararıyla gümüş ithalatını neredeyse tüm formlarda derhal geçerli olmak üzere kısıtladı.

Dünyanın en büyük gümüş tüketicisi olan Hindistan’ın bu adımla ithalatı sınırlamayı ve rupi üzerindeki baskıyı azaltmayı hedeflediği belirtildi.

Spot gümüş yüzde 0,8 düşüşle ons başına 75,38 dolara gerilerken, platin yüzde 0,1 kayıpla 1.972,10 dolara, paladyum ise yüzde 1,3 düşüşle 1.394,75 dolara indi.