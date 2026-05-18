Tüketici güven endeksi verileri açıklandı: Kötümser görünüm mayıs ayında da sürdü

Türkiye İstatistik Kurumu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre, tüketici güven endeksi nisan ayında 85,5 seviyesindeyken mayıs ayında yüzde 0,3 artarak 85,8 oldu.

HANELERİN MEVCUT MADDİ DURUM ALGISI GERİLEDİ

Alt endekslere bakıldığında, mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi nisanda 71,8 iken mayısta yüzde 3,5 azalışla 69,2’ye geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi ise 87,5’ten 87,9’a yükselerek yüzde 0,5 artış kaydetti.

EKONOMİK BEKLENTİLERDE TOPARLANMA

Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, nisandaki 78,3 seviyesinden mayısta 81,4’e çıkarak yüzde 3,9 yükseldi.

Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi de 104,4’ten 104,5’e çıkarak yüzde 0,04 oranında sınırlı artış gösterdi.

Tüketici güven endeksi, 0 ile 200 aralığında değer alırken, 100’ün üzerindeki değerler tüketici güveninde iyimser tabloya, 100’ün altındaki değerler ise kötümser görünüme işaret ediyor. Mayıs verisi tüketici güveninde kötümser seyrin sürdüğünü gösterdi.