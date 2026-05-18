TÜİK ilk çeyrek verilerini açıkladı: Geniş tanımlı işsizlikte yükseliş sürüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı ilk çeyreğine ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ocak-mart döneminde bir önceki çeyreğe göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 ve daha yukarı yaştaki işsiz sayısı ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 52 bin kişi azalarak 2 milyon 894 bine geriledi.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda ise yüzde 11,1 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 48,3’E GERİLEDİ

Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre istihdam edilenlerin sayısı, yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 301 bin kişi azalarak 32 milyon 221 bin oldu.

İstihdam oranı ise 0,5 puanlık azalışla yüzde 48,3 seviyesine geriledi.

Bu oran erkeklerde yüzde 65,7 olurken, kadınlarda yüzde 31,3 olarak kaydedildi.

İŞGÜCÜNE KATILIM ORANI DÜŞTÜ

İşgücü, 2026 yılı ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 353 bin kişi azalarak 35 milyon 116 bine düştü.

İşgücüne katılma oranı da 0,7 puan azalarak yüzde 52,6 olarak gerçekleşti.

İşgücüne katılım oranı erkeklerde yüzde 70,5, kadınlarda ise yüzde 35,2 olarak hesaplandı.

GENÇ İŞSİZLİĞİ YÜZDE 15,2 SEVİYESİNDE

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki çeyreğe göre değişim göstermeyerek yüzde 15,2 oldu.

Genç erkeklerde işsizlik oranı yüzde 12,6 olarak tahmin edilirken, genç kadınlarda bu oran yüzde 20,4 olarak gerçekleşti.

İSTİHDAMDA EN BÜYÜK PAY HİZMET SEKTÖRÜNDE

İlk çeyrekte mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 44 bin, sanayi sektöründe 20 bin, inşaat sektöründe 48 bin ve hizmet sektöründe 189 bin kişi azaldı.

Toplam istihdam içinde sektörlerin payı ise şöyle oldu:

Tarım yüzde 13,8

Sanayi yüzde 20,2

İnşaat yüzde 6,7

Hizmet yüzde 59,3

Hizmet sektörü, toplam istihdamdaki en yüksek payını korudu.

HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ 42,2 SAATE GERİLEDİ

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,3 saat azalarak 42,2 saat oldu.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 30,4’E YÜKSELDİ

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 0,6 puan artarak yüzde 30,4 seviyesine çıktı.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,8 olarak hesaplanırken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,4 olarak tahmin edildi.