Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 17 Mart 2025 Pazartesi altın fiyatları…
17 Mart 2025 Pazartesi altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 17 Mart 2025 Pazartesi altın fiyatları...
Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 17 Mart 2025 Pazartesi...
Altın cuma günü ons başına 3 bin doları aşmasının ardından yükselişini sürdürerek hafifçe yükseldi.
ONS ALTIN TARİHİ ZİRVEDEN GERİLEDİ
Külçe altın ABD Senatosu’nun Cumhuriyetçilerin harcama planını kabul etmesinin ve hükümetin finansman paketinin onaylanmasının önünü açmasının ardından, ons başına 3 bin 5 doların hemen altındaki tüm zamanların en yüksek seviyesinden geriledikten sonra ons başına 2 bin 990 dolara yakın işlem gördü.
Piyasalar, S&P 500'ün geçen hafta bir düzeltmeye girmesine ve ardından cuma günü toparlanmasına neden olan ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret gündeminin sonuçlarını izliyor.
Bu yükseliş, ABD Başkanı’nın son gümrük tarifesi tehditlerinin hayata geçirilmesi, resesyon uyarıları ve Ukrayna’nın geleceğine ilişkin jeopolitik görüşmeler gibi gelişmelerle dolu bir haftanın kapanışını yaptı.
GÜVENLİ LİMAN ARAYIŞI ALTINI YÜKSELTTİ
Belirsiz ekonomik görünüm ve güvenli liman varlıklarına olan talep altının yılbaşından bu yana yüzde 14 oranında artmasını sağladı.
TAHMİNLER NE YÖNDE?
Geçen hafta Macquarie Group, altın fiyatlarının ikinci çeyrekte ons başına 3 bin 500 dolara yükseleceğini tahmin ederken, BNP Paribas SA ise fiyat tahminlerini 3 bin doların üzerinde seyredecek şekilde revize etti.
Öte yandan, yatırımcılar bu hafta birçok merkez bankasının toplantılarını yakından takip edecek.
Trump’ın ticaret hamleleri politika yapıcıların duruşlarını test ederken, Fed Başkanı Jerome Powell, yatırımcılara hem ekonominin sağlam temeller üzerinde olduğunu hem de gerektiğinde destek sağlamak için hazır olduklarını anlatma konusunda hassas bir görevle karşı karşıya.
Gram altın: 3 bin 522 TL
Çeyrek altın: 5 bin 816 TL
Cumhuriyet altını: 23 bin 168 TL
Ons altın: 2 bin 986 dolar
Yarım altın: 11 bin 632 TL
Tam altın: 23 bin 145 TL
Gremse altın: 58 bin 41 TL
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