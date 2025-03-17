Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 17 Mart 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 17 Mart 2025 Pazartesi altın fiyatları…

17 Mart 2025 Pazartesi altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 17 Mart 2025 Pazartesi altın fiyatları...

Haber Merkezi
17 Mart 2025 Pazartesi, 09:36
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 17 Mart 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 17 Mart 2025 Pazartesi...

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 17 Mart 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Altın cuma günü ons başına 3 bin doları aşmasının ardından yükselişini sürdürerek hafifçe yükseldi.

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 17 Mart 2025 Pazartesi altın fiyatları…

ONS ALTIN TARİHİ ZİRVEDEN GERİLEDİ

Külçe altın ABD Senatosu’nun Cumhuriyetçilerin harcama planını kabul etmesinin ve hükümetin finansman paketinin onaylanmasının önünü açmasının ardından, ons başına 3 bin 5 doların hemen altındaki tüm zamanların en yüksek seviyesinden geriledikten sonra ons başına 2 bin 990 dolara yakın işlem gördü.

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 17 Mart 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Piyasalar, S&P 500'ün geçen hafta bir düzeltmeye girmesine ve ardından cuma günü toparlanmasına neden olan ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret gündeminin sonuçlarını izliyor. 

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 17 Mart 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Bu yükseliş, ABD Başkanı’nın son gümrük tarifesi tehditlerinin hayata geçirilmesi, resesyon uyarıları ve Ukrayna’nın geleceğine ilişkin jeopolitik görüşmeler gibi gelişmelerle dolu bir haftanın kapanışını yaptı.

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 17 Mart 2025 Pazartesi altın fiyatları…

GÜVENLİ LİMAN ARAYIŞI ALTINI YÜKSELTTİ

Belirsiz ekonomik görünüm ve güvenli liman varlıklarına olan talep altının yılbaşından bu yana yüzde 14 oranında artmasını sağladı.

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 17 Mart 2025 Pazartesi altın fiyatları…

TAHMİNLER NE YÖNDE?

Geçen hafta Macquarie Group, altın fiyatlarının ikinci çeyrekte ons başına 3 bin 500 dolara yükseleceğini tahmin ederken, BNP Paribas SA ise fiyat tahminlerini 3 bin doların üzerinde seyredecek şekilde revize etti.

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 17 Mart 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Öte yandan, yatırımcılar bu hafta birçok merkez bankasının toplantılarını yakından takip edecek. 

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 17 Mart 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Trump’ın ticaret hamleleri politika yapıcıların duruşlarını test ederken, Fed Başkanı Jerome Powell, yatırımcılara hem ekonominin sağlam temeller üzerinde olduğunu hem de gerektiğinde destek sağlamak için hazır olduklarını anlatma konusunda hassas bir görevle karşı karşıya.

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 17 Mart 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Gram altın: 3 bin 522 TL

Çeyrek altın: 5 bin 816 TL

Cumhuriyet altını: 23 bin 168 TL

Ons altın: 2 bin 986 dolar

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 17 Mart 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Yarım altın: 11 bin 632 TL

Tam altın: 23 bin 145 TL

Gremse altın: 58 bin 41 TL

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