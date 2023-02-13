Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 142 bin liraya yükseldi.

AA
Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 17:18
Altının kilogram fiyatı yükseldi
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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 117 bin lira, en yüksek 1 milyon 143 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 artarak 1 milyon 142 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 911 milyon 251 bin 668,96 lira, işlem miktarı ise 4.358,89 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 925 milyon 555 bin 830,48 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatcı Metal Rafineri ve Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:


 STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 1.140.000,00 1.868,60
En Düşük 1.117.000,00 1.843,70
En Yüksek 1.143.000,00 1.890,00
Kapanış 1.142.000,00 1.843,70
Ağırlıklı Ortalama 1.129.479,62 1.858,87
Toplam İşlem Hacmi (TL) 4.911.251.668,96
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 4.358,89
Toplam İşlem Adedi 131

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