Altının kilogram fiyatı yükseldi

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 17:18

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 17:18

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 117 bin lira, en yüksek 1 milyon 143 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 artarak 1 milyon 142 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 911 milyon 251 bin 668,96 lira, işlem miktarı ise 4.358,89 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 925 milyon 555 bin 830,48 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatcı Metal Rafineri ve Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: