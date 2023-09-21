Altının kilogram fiyatı yükseldi

Yayınlanma: 21.09.2023 - 16:49

Güncelleme: 21.09.2023 - 16:49

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 656 bin lira, en yüksek 1 milyon 700 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artarak 1 milyon 685 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 670 milyon 258 bin 620,77 lira, işlem miktarı ise 1.593,72 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 671 milyon 658 bin 165,12 lira düzeyinde gerçekleşti.-

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Türkiye İş Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler ve INTL HRM Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.