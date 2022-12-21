AMB yetkilisinden sert iniş açıklaması

21 Aralık 2022 Çarşamba, 07:00

Villeroy Fransız bir radyoya verdiği mülakatta Fransa ve Euro bölgesinde ekonomik görünüme ilişkin belirsizliklerin azaldığını söyledi.

Villeroy Fransa'nın resesyona girmesini beklemediğini belirterek "Ancak bu konuda net konuşamayız çünkü hala belirsizlikler mevcut. Ufak bir yavaşlama olabilir ancak Avrupa ve Fransa'da sert iniş olmayacağını kesin olarak söyleyebilirim. Ekonomilerimizde büyük bir felaket olmayacak" diye konuştu.

Villeroy enflasyonu yüzde 2'ye düşürme hedeflerine bağlı olduklarını belirterek "2024'te yüzde 2'lik hedefe ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Eğer bazı beklenmeyen faktörler olursa 2025'te hedefe ulaşılabilir ancak 2024 yılının sonunda buraya ulaşmayı hedefliyoruz" şeklinde yorum yaptı.