Anadolu Isuzu Avrupa lojistik merkezi Stuttgart’ta açıldı

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 16:09

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 16:09

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, dünyada büyüme hedefi doğrultusunda hem yeni pazarlara açılma hem de mevcut pazarlardaki varlığını güçlendirme amacıyla yatırımlar yapıyor. Anadolu Isuzu, satış ve servis ağını güçlendirme hedefi doğrultusunda Almanya’nın Stuttgart kentinde bir lojistik merkezi açtı. Anadolu Isuzu’nun bu merkezinin satış sonrası servisin geliştirilmesini amaçladığı ifade edildi.

Her gün yedek parça sevkiyatı yapabilme kapasitesine sahip olan lojistik merkezi, Anadolu Isuzu’nun Avrupa’daki distribütörlerinin yedek parça bekleme ve transfer sürelerini indirerek iş süreçlerini hızlandırmayı ve kolaylaştırmayı hedefliyor. Anadolu Isuzu, Avrupa lojistik merkezi sayesinde özellikle satış sonrası hizmetlerde, yedek parça sevkıyat sürelerini bir güne kadar indireceğini paylaştı.

BÜYÜME HEDEFİ

Otomotiv sektöründe tedarik zinciri ile ilgili süreçlerin en önemli halkalarından birini lojistiğin oluşturduğunu söyleyen Anadolu Isuzu Operasyonel Fonksiyonlardan Sorumlu Grup Direktörü Hakan Özenç, şunları söyledi:

“Anadolu Isuzu olarak müşteri memnuniyetinde daima mükemmelliği ve sürdürülebilirliği hedefliyoruz.

Almanya’nın Stuttgart şehrinde açtığımız lojistik merkezimiz, Avrupa ihracat pazarlarımıza yönelik sevkiyatlarımızın en doğru ve verimli biçimde planlanmasında, ilgili tüm iş süreçlerinin etkin yönetilmesinde kritik rol üstlenecek.

Bu merkez zorlu bir lojistik operasyon olan otomotiv yedek parçalarının servis ve bakım istasyonlarına sevkıyatlarını büyük ölçüde hızlandıracak.

Avrupa lojistik merkezimiz, büyüme hedeflerimiz doğrultusunda lojistik hizmetlerimizin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleşmesi, yüksek müşteri memnuniyetine ulaşılması adına önemli bir adımı temsil ediyor.”