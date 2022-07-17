Apple, bu kilidi kırana 2 milyon dolar ödül verecek!
Apple, kilitleme modu ile birlikte önemli güvenlik önlemleri sunuyor. Şirket, bu modu kıran kişiye 2 milyon dolar ödül verecek.
Apple, iOS 16 sistemiyle birlikte gelen kilitleme moduyla, ‘Pegasus‘ ve diğer kötü amaçlı yazılımlarla mücadele etmeyi amaçlıyor. Bu bakımdan Apple, dışarıdan gelenleri iOS 16’nın kilitli modunu kırmaya teşvik etmek için 2 milyon dolarlık ödül veriyor.
Apple, kilitleme modunu kırana 2 milyon ödül verecek
Apple, bu yılki WWDC etkinliğinde tanıttığı iOS 16 ile pek çok özellik sundu. Bu özelliklerden biri de ‘Kilitleme Modu’ oldu. Kilit modu, kullanıcıların siber saldırı ve hacklenme riski gibi durumlarda telefonu tam kapanma moduna sokuyor.
ShiftDelete'de yer alan habere göre; mod kullanıldığı zaman telefon tam anlamıyla kilitleniyor. Kullanıcı bu modu kapatana kadar da bu mod kapanmıyor. Mod açık olduğunda internet siteleri, sosyal medya ve mesajlaşma platformları gibi uygulamalar bütün özellikleri sınırlıyor.
Apple’ın güvenlik mühendisliği ve mimarisi direktörü Ivan Krsti kilitleme moduyla ilgili açıklama yaptı:
“Kullanıcıların büyük çoğunluğu hedeflenen bir siber saldırının kurbanı olmayacak olsa da, Apple ürünlerinin tüm kullanıcılarını korumamız gerekiyor. Kilitleme Modu, kullanıcıları saldırılara karşı koruma konusundaki sarsılmaz bağlılığımızı yansıtan çığır açan bir özelliktir.”
50'DEN FAZLA ÜLKEYİ İŞGAL ETTİ
Pegasus adlı cep telefonu casus yazılımı, dünya çapında 50’den fazla ülkeyi işgal etti. Ayrıca raporlara göre, bu kötü amaçlı yazılımın izlediği kişi sayısı 50 bin kadar yüksek. Pegasus, bir telefona girdiği zaman mesajları, fotoğrafları ve e-postaları kaydedebiliyor. Aynı zamanda kullanıcının bilgisi olmadan mikrofonu ve kamerayı uzaktan açabiliyor.
Apple, bu özelliğinin güvenliğine fazlasıyla inanıyor. Bu nedenle güvenlik sistemine girmeyi başarana 2 milyon dolarlık bir ödül veriyor. Şirket, son yıllarda dışarıdan gelecek herhangi bir saldırıyı önlemek için ürünlerinin güvenlik özelliklerini de artırıyor. Bunun yanı sıra dijital servislerinin gizlilik politikalarını da güçlendirdi.
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