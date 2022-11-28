Araçlar için kış bakımı: Lastik zorunluluğu başlıyor

28 Kasım 2022 Pazartesi, 04:00

Soğuk günler geldi. Bazı bölgelerde kar yağışları da başladı; yani sadece sürücüler için değil taşıtlar için de zor günler başladı diyebiliriz. Eğer kış aylarında yolda kalmak, sürüş güvenliğini ve konforunuzu azaltmak istemiyorsanız aracınıza bakım yaptırmak için daha fazla gecikmeyin.

Sabah ya da akşam çalışmayan bir motor bütün planınızı bozabilir, hatta acil durumlarda hayati tehlike bile oluşturabilir. Soğuk havalarda performansı düşen bir akü nedeniyle motorunuzu çalıştıramayabilirsiniz. Bu nedenle bir serviste akünüzü kontrol ettirip gerekiyorsa yenileyin. Tabii benzinli motorlarda ateşleme sistemi de kontrol edilmeli. Birkaç ay önce bakımdan geçmiş olsa bile motordan iyi performans ve düşük yakıt tüketimi bekliyorsanız tozlu yaz ayları nedeniyle tıkanma ihtimali olan hava filtresini yenileyin. Araç içindeki hava kalitesini korumak ve camların daha az buğulanması için polen fitresini yenilemeyi de ihmal etmeyin. Motor yağının da aracı kullandığınız bölgelerdeki hava sıcaklığına göre üretici firmanın önerdiği özelliklerde olmasına dikkat edin.

Yazın çokça rastladığımız su kaynatmış araçlar aynı duruma kışın da karşınıza çıkabilir. Ayrıca motordaki soğutma sıvısı donabilir. Bunların önüne geçmek için motor soğutma sisteminin kontrolünü yaptırın ve aracı kullandığınız en soğuk şartlara uygun antifriz kullanın. Yağışlı havalarda daha bir görüş için silecek süpürgelerinizi yenileyin ve donmaya karşı antifrizli cam suyu kullanın.

Elinizin altında bir buz kazıyıcı olması, bagajınızda zincir, çekme halatı, battaniye, enerji verecek atıştırmalıklar, su gibi malzemelerin bulunması da önemli.

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU BAŞLIYOR

Yük ve eşya taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık’ta başlıyor. 1 Nisan 2023’e kadar devam edecek uygulamada kış lastiği kullanmayan ticari araç sürücülerine 1152 TL ceza kesilecek ve 10 ceza puanı uygulanacak. Bu ceza, 1 Ocak 2023’te devreye girecek yeniden değerleme oranında artırılacak. Özel araçlar için zorunluluk olmasa da tüm uzmanların önerisi kış aylarında özel hamur bileşiği nedeniyle kış lastiği kullanılması yönünde.