Aradaki fark maaşı etkiliyor: Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?

Emeklilik hakkı kazanan milyonlarca çalışan, dilekçe için en uygun zamanı araştırıyor. Başvuru tarihinin; emekli maaşı, kıdem tazminatı ve aylığın bağlanma dönemini doğrudan etkilemesi nedeniyle özellikle yıl ortasında yapılan tercihlerin gelir üzerinde ciddi fark oluşturduğu belirtiliyor.

DİLEKÇE TARİHİ MAAŞI DOĞRUDAN ETKİLİYOR Emeklilik başvurusunun yapıldığı tarih, bağlanacak aylığın başlangıcını ve kıdem tazminatı hesabını belirleyen temel unsurlar arasında yer alıyor. Özellikle haziran ve temmuz ayı arasındaki geçiş döneminde yapılan başvurular, hesaplamalarda farklı katsayıların devreye girmesi nedeniyle önemli gelir değişimlerine yol açabiliyor. Yanlış zamanlama, hem emekli maaşında hem de kıdem tazminatında kayıplar oluşturabiliyor.

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMASINDA SİSTEM FARKLARI Emekli aylığı hesaplamasında sigorta giriş tarihi belirleyici rol oynuyor. 1999 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası dönemler için farklı hesaplama yöntemleri uygulanıyor.

1999 ÖNCESİ SİGORTALILAR Bu dönemde emekli maaşı gösterge sistemi ve yüksek aylık bağlama oranları üzerinden hesaplanıyor. Aylık bağlama oranları yüzde 60-80 seviyelerine kadar çıkabiliyor.

2000-2008 ARASI SİGORTALILAR Bu dönemde maaş hesaplamasında güncelleme katsayısı sistemi kullanılıyor. TÜFE ve ekonomik büyüme verileri dikkate alınarak kazançlar güncel değere taşınıyor ve ortalama üzerinden emekli aylığı belirleniyor.

2008 SONRASI SİGORTALILAR Bu sistemde enflasyonun tamamı hesaplamaya dahil edilirken, ekonomik büyümenin yalnızca yüzde 30’u dikkate alınıyor. Bu durum maaş artışlarını sınırlı hale getirebiliyor.

2026 GÜNCELLEME KATSAYISI 1,3197 OLDU 2026 yılında emekli olacaklar için güncelleme katsayısı 1,3197 olarak belirlendi. Bu oran, enflasyon ve büyüme verileri üzerinden hesaplandı.

2025 yılı TÜFE oranı yüzde 30,89 olurken, büyümenin yüzde 3,6’lık kısmının yüzde 30’u da hesaplamaya dahil edildi. Böylece toplam değerleme oranı yüzde 31,97 seviyesine ulaştı.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI YÜKSELİYOR Kıdem tazminatı tavanı 30 Haziran 2026’ya kadar 64 bin 948 TL 77 kuruş olarak uygulanıyor. Temmuz ayında yapılacak güncelleme ile tavanın yaklaşık 74 bin TL seviyesine çıkması bekleniyor.

Bu artış, özellikle yüksek brüt ücretle çalışanlar için toplam tazminat tutarında önemli fark oluşturuyor. 10 yıllık kıdemi olan bir çalışan için tazminat tutarı temmuz ayında yaklaşık 90 bin TL daha yüksek olabiliyor.

HAZİRAN VE TEMMUZ TERCİHİ KRİTİK SSK kapsamında emeklilikte aylıklar, dilekçe tarihini izleyen ayın başından itibaren bağlanıyor. Bu nedenle haziran ayında başvuranlar temmuzda maaş almaya başlarken, temmuzda başvuranlar için ilk ödeme ağustosa sarkıyor. Bu durum bir aylık gelir kaybına neden olabiliyor.

SON 2.520 GÜN DETAYI Emeklilikte son 2.520 günlük prim dağılımı, hangi statüden emekli olunacağını belirliyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı arasındaki prim yoğunluğu emeklilik statüsünü değiştirebiliyor.