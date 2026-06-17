Sosyal medyada gündem olmuştu: Emekliler ÖTV'siz araç alabilecek mi?

Emeklilere ÖTV muafiyetiyle araç satılacağına ilişkin iddialar sosyal medya ve bazı internet sitelerinde yeniden gündeme geldi. Ancak, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Kadim Durmaz tarafından Şubat 2026’da sunulan kanun teklifine ilişkin şu ana kadar yeni bir gelişme yaşanmadı.

Teklifte yer alan düzenlemelerin yürürlüğe girebilmesi için TBMM’de görüşülerek yasalaşması gerekiyor.

5 YILDA BİR KEZ YARARLANILABİLECEK

Kanun teklifine göre emekliler, ÖTV muafiyetinden beş yılda bir kez yararlanabilecek. Muafiyet kapsamında satın alınan aracın, satın alma tarihinden itibaren beş yıl boyunca devredilememesi öngörülüyor.

Düzenleme, belirlenen süre dolmadan satış veya devir yapılmasını da sınırlandırıyor.

ERKEN DEVİRDE VERGİ TAHSİL EDİLECEK

Teklifte, ÖTV istisnası kapsamında alınan araçların beş yıl dolmadan satılması, devredilmesi veya başka şekilde el değiştirmesi halinde, tahsil edilmeyen verginin gecikme faizi ve ilgili ferileriyle birlikte alınması hükmü yer alıyor.

AFET VE KAZALARDA YENİ ARAÇ HAKKI

Deprem, yangın, sel veya trafik kazası nedeniyle kullanılamaz hale gelen ve hurdaya ayrılan araçlar için istisna kapsamında yeniden araç satın alma hakkı tanınması da teklifin dikkat çeken maddeleri arasında bulunuyor.

TÜRKİYE'DE 17 MİLYON EMEKLİ BULUNUYOR

Türkiye’de yaklaşık 17 milyon emekli bulunurken, yıllık sıfır araç satışları yaklaşık 1,2 milyon adet seviyesinde gerçekleşiyor. Türkiye’nin toplam motorlu taşıt parkı ise yaklaşık 34 milyon araçtan oluşuyor.

NTV'de yer alan habere göre, teklifin yasalaşması halinde ortaya çıkabilecek etkiler de tartışma konusu olmaya devam ediyor.

ALTYAPI VE AKARYAKIT TALEBİ GÜNDEME GELİYOR

Araç sayısındaki hızlı artışın; akaryakıt tüketimi, elektrik talebi, trafik yoğunluğu, otopark ihtiyacı ve yol altyapısı üzerinde önemli baskı oluşturabileceği belirtiliyor.

Bunun yanında yedek parça talebinde artış, kredi kullanımında yükseliş, ikinci el araç piyasasında fiyat baskısı ve cari açık üzerindeki olası etkiler de tartışılan başlıklar arasında yer alıyor.

YARIYA YAKIN KATILIMDA BİLE ARAÇ SAYISI HIZLA ARTABİLİR

Emeklilerin yalnızca yarısının düzenlemeden yararlanması halinde bile her yıl yaklaşık 1,7 milyon ilave aracın trafiğe çıkabileceği hesaplanıyor. Bu durumda beş yılda 8,5 milyon yeni araç eklenmesi söz konusu olurken, diğer satışlarla birlikte toplam araç sayısının 48,5 milyon seviyesine ulaşabileceği öngörülüyor.

Bazı değerlendirmelerde, düzenlemenin yasalaşması halinde araçların emekli yakınları adına satın alınarak farklı kişiler tarafından kullanılabileceği ihtimali de gündeme getiriliyor.

DÜZENLEMENİN HAYATA GEÇMESİNE İLİŞKİN BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Mevcut veriler ve altyapı kapasitesi dikkate alındığında, emeklilere ÖTV’siz otomobil satışına ilişkin teklifin kısa vadede hayata geçirilmesinin zor olduğu yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

Uzmanlar, böyle bir düzenlemenin uygulanabilmesi için ulaşım ve altyapı sistemlerinde kapsamlı planlamalar yapılması gerektiğine dikkat çekiyor.

ÖTV'SİZ ARAÇ FİYATLARI

Fiat

Fiat Egea Easy 1.6 dizel manuel vites: 786 bin 200 TL

786 bin 200 TL Fiat Easy 1.6 dizel otomatik vites: 991 bin 900 TL

991 bin 900 TL Fiat Egea Urban 1.6 dizel manuel vites: 786 bin 200 TL

786 bin 200 TL Fiat Egea Urban 1.6 dizel otomatik vites: 1 milyon 20 bin TL

1 milyon 20 bin TL Fiat Egea Lounge 1.6 dizel manuel vites: 826 bin 200 TL

826 bin 200 TL Fiat Egea Lounge 1.6 dizel otomatik vites: 1 milyon 31 bin TL

1 milyon 31 bin TL Fiat Egea Cross Street 1.6 dizel otomatik vites: 991 bin 900 TL

991 bin 900 TL Fiat Egea Cross Urban 1.6 dizel otomatik vites: 991 bin 900 TL

991 bin 900 TL Fiat Egea Cross Lounge 1.6 dizel otomatik vites: 1 milyon 20 bin TL

1 milyon 20 bin TL Fiat Egea Cross Limited 1.6 dizel otomatik vites: 1 milyon 114 bin 400 TL

Toyota

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S: 1 milyon 56 bin 451 TL

1 milyon 56 bin 451 TL Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S: 1 milyon 138 bin 673 TL

1 milyon 138 bin 673 TL Toyota Corolla 1.5 Dream X-Pack Multidrive S: 1 milyon 205 bin 340 TL

1 milyon 205 bin 340 TL Toyota Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S: 1 milyon 235 bin 895 TL

1 milyon 235 bin 895 TL Toyota Corolla 1.5 Passion X-Pack Multidrive S: 1 milyon 322 bin 6 TL

1 milyon 322 bin 6 TL Toyota Corolla 1.8 Hybrid Dream e-CVT: 1 milyon 352 bin 140 TL

1 milyon 352 bin 140 TL Toyota Corolla 1.8 Hybrid Dream X-Pack e-CVT: 1 milyon 495 bin 81 TL

1 milyon 495 bin 81 TL Toyota Corolla 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT: 1 milyon 506 bin 258 TL

1 milyon 506 bin 258 TL Toyota Corolla 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT: 1 milyon 603 bin 500 TL

1 milyon 603 bin 500 TL Toyota C-HR Hybrid 1.8 Hybrid Flame e-CVT: 1 milyon 374 bin 493 TL

1 milyon 374 bin 493 TL Toyota C-HR Hybrid 1.8 Hybrid Passion e-CVT: 1 milyon 516 bin 258 TL

Renault

Renault Clio Evolution Plus TCe EDC 115 hp: 1 milyon 16 bin 666 TL

1 milyon 16 bin 666 TL Renault Megane Touch 1.3 TCe 140 bg: 994 bin 999 TL

Mercedes ve BMW