Araştırma yayımlandı: Evden çalışmak isteyenlerin oranı yüzde 28

04 Aralık 2022 Pazar, 02:00

Güncel araştırma verilerine bakıldığında, bundan sonraki çalışma düzeninde genel olarak çalışanların sadece yüzde 10’unun her gün işe gitmek ve ofiste çalışmak istediği görülüyor. Bu kapsamda çalışanların yüzde 28’i evden çalışmak, yüzde 52’si ise belli günlerde ofise gitmek yani hibrit çalışmak istiyor. Yönetici düzeyinde de bu konuda ilginç tercihler var. Orta düzey yöneticilerin yüzde 75, üst düzey yöneticilerin yüzde 81’i hibrit çalışmak istiyor. Ofise gitmek isteyenlerin oranı ise sırasıyla yüzde 6 ve yüzde 9. Tümüyle evden çalışma isteği ise aynı sırayla yüzde 19 ve yüzde 10.

Yine araştırmalara göre uzaktan çalışmanın sağladığı en önemli fayda yüzde 85’lik bir oranla “para ve zaman kazancı” olarak belirtiliyor. Bunu yüzde 67 ile “daha iyi iş-yaşam dengesi”, yüzde 54 ile “daha esnek çalışma” izliyor.

Ipsos Türkiye Üst Yöneticisi Sidar Gedik ise Türkiye açısından şu vurguyu yaptı:

“Ülkemizde çalışanların üçte ikisi için ofis/işyeri harici çalışma zaten işin doğası gereği mümkün değil.”