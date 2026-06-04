Arazi fiyatlarının en fazla yükseldiği iller belli oldu: Listenin zirvesindeki şehir şaşırttı

Gayrimenkul bilgi platformu Endeksa verilerine göre, özellikle Covid-19 salgını döneminde talebi artan konut imarsız arazi fiyatlarında reel düşüş eğilimi başladı. 2021 yılı Ocak ayından bu yana yaklaşık 10 kat artan arazi fiyatlarında son bir yılda artış hızının yavaşladığı ve enflasyonun altında kaldığı görüldü.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde de arazi fiyat artışları Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) gerisinde kaldı.

ARAZİ YATIRIMINDA REEL GETİRİ ZAYIFLADI

Yıllık yüzde 32,37 seviyesindeki TÜFE ile karşılaştırıldığında, Türkiye genelinde ortalama arazi fiyat artışı yüzde 14,67 seviyesinde gerçekleşti.

İl bazlı veriler incelendiğinde yalnızca 9 ilde arazi fiyatlarının enflasyonun üzerinde arttığı görüldü. Diyarbakır ve Kırşehir, yüzde 60’ın üzerindeki artış oranlarıyla enflasyonun en fazla üzerinde kalan iller arasında yer aldı. Batı Anadolu’dan listeye giren tek il Uşak oldu.

ENFLASYONU AŞAN 9 İLDE GETİRİ DAĞILIMI

Türkiye Gazetesi’nde yer alan verilere göre, yıllık enflasyonun üzerinde getiri sağlayan iller ve ortalama metrekare fiyatları şöyle sıralandı:

Diyarbakır: Ortalama metrekare fiyatı 1.861 TL - Değişim yüzdesi yüzde 69,34

Kırşehir: Ortalama metrekare fiyatı 299 TL - Değişim yüzdesi yüzde 61,62

Hakkâri: Ortalama metrekare fiyatı 1.974 TL - Değişim yüzdesi yüzde 47,75

Bingöl: Ortalama metrekare fiyatı 713 TL - Değişim yüzdesi yüzde 45,81

Uşak: Ortalama metrekare fiyatı 207 TL - Değişim yüzdesi yüzde 39,86

Şanlıurfa: Ortalama metrekare fiyatı 1.289 TL - Değişim yüzdesi yüzde 37,27

Muş: Ortalama metrekare fiyatı 1.014 TL - Değişim yüzdesi yüzde 36,47

Şırnak: Ortalama metrekare fiyatı 1.639 TL - Değişim yüzdesi yüzde 34,12

Trabzon: Ortalama metrekare fiyatı 1.810 TL - Değişim yüzdesi yüzde 32,70

ÜÇ BÜYÜKŞEHİR ENFLASYONUN ALTINDA KALDI

Son bir yılda arazi fiyatları İstanbul’da yüzde 20,38, İzmir’de yüzde 12,61 ve Ankara’da yüzde 8,04 oranında artış gösterdi. Bu artışlar, yatırımcının enflasyona karşı korunmasını sağlayacak seviyenin altında kaldı.

YATIRIM TERCİHİ FAİZ VE ALTINA KAYDI

Sektör temsilcileri, arazinin konut gibi kira geliri sunmadığını ve likit bir yatırım aracı olmadığını belirtiyor. Yüksek faiz ortamı ve altın fiyatlarındaki hızlı hareketin yatırımcı ilgisini farklı alanlara yönelttiği ifade edilirken, araziye olan talebin azaldığı değerlendiriliyor.